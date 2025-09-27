Lautaro e Pio Esposito piegano il Cagliari 2-0

Vittoria importante per l’Inter che alla Unipol Domus batte il Cagliari 2-0. e si porta a nove punti in classifica.

Nel primo tempo è un’assolo dei nerazzurri che vanno in vantaggio dopo nove minuti con Lautaro (13 gol al Cagliari su 13 partite) : cross di Bastoni e colpo di testa dell’argentinosssist. Pisacane perde Belotti per infrtunio al ginocchio dopo uno scontro con Josep Martínez. Nella rirpesa il copione non cabia , è l’Inter a fare la partita: Un destro di Calhanoglu si stampa sul palo, poi Caprile si supera su Thuram e Pisacane si affida ai cambi e il Cagliari prende tono l’ e dà più spinta ; Folorunsho di testa centra la base del palo , campanello d’allarme che sprona l’Inter vicinissima al raddoppio con una girata Frattesi salvata sulla luìine da Idrissi . Un minuto dopo arriva il raddoppio con Pio Esposito (primo gol in Serie A) , su assist di Dimarco e Mkhitaryan colpisce un altro palo di destro.

IL TABELLINO

CAGLIARI-INTER 0-2

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (13′ st Felici), Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola (13 ‘st Gaetano), Folorunsho (32′ st Borrelli), Obert (32′ st Idrissi); Sebastiano Esposito, Belotti (44’ Prati).

A disp.: Mazzitelli, Kiliçsoy, Rodríguez, Rog, Cavuoti, Ciocci, Liteta, , Pavoletti, Sarno. All.: Pisacane

Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, De Vrji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (19′ st Frattesi), Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto (1′ st Dimarco), Lautaro Martinez (44′ st Bonny), Thuram (19′ st Pio Esposito).

A disp.: Sommer, Dumfries, Zielinski, Sucic, Di Gennaro, Acerbi, Diouf, Bisseck, Darmian, Palacios. All.: Chivu

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 9′ Lautaro (I), 37′ st Pio Esposito (I)

Ammoniti: Carlos Augusto, Barella (I)—————————–