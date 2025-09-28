MotoGp , GP del Giappone . Vince Bagnaia , Marquez è campione del mondo

MotoGP Gp Giappone Motegi Gara – Pecco Bagnaia dopo la Sprint Race ha vinto dominado il Gran Premio del Giappone.Marc Maquez secondo , è campione del mondo per la nona volta in carriera.
Il pilota piemontese centra il secodo successo stagionale dopo d Austin, 31esimo successo in MotoGP, 41esimo in carriera. Brivi a pochi giri dal termine quando il motore della sua Ducati ha cominciato a fumare.
Il primo nome on ‘locandina’ spetta a Marc Marquez secondo dietro il suo compagno di scuderia Ducato, lo spagnolo è campione del mond oper la nona volta in carriera, a distanza di sei anni dall’ultimo Titolo (2184 giorni)
.Marquez , dopo tante vicissitudini e infoirtuni:ben 4 operazioni al braccio destro dopo l’infortunio di Jerez 2020 , conquista il quarto “Alloro Iridato” a Motegi dopo quelli del 2014, 2016 e 2018. Il nono titolo arriva proprio a casa della Honda.
Marquez pareggia i conti con i Titoli Mondiali, cin quelli di Valentino Rossi. Campione in MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2025, uno in Moto2 2012, 125cc 2010.
Tornando alla gara torna sul podio Joan Mir, (Honda) dopo il quarto posto della Sprint Race, davanti all’italiano Marco Bezecchi portando la sua Aprilia RS-GP25 davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli.
Sesto al traguardo Alex Marquez, che ha chiuso davanti a Raul Fernandez (unico pilota Aprilia Trackhouse MotoGP Team dopo il forfait di Ai Ogura, davanti a Fabio Quartararo (Yamaha Factory), a Johann Zarco (Honda LCR) e al rookie Ducati Gresini Fermin Aldeguer, decimo.
A punti anche il nostro Enea Bastianini (KTM Tech3) 11esimo, Brad Binder (KTM Factory), 12simo,Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team) 13esimo, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac), 14esimo e il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra, 15esimo.
Non prendono punti Maverick Vinales (KTM Tech3), Pedro Acosta, Alex Rins (Yamaha Factory).
Ritirati: Luca Marini (Honda Factory) e Jack Miller (Yamaha Pramac, caduto senza conseguenze il tester Honda Takaaki Nakagami.
MotoGp Gara Motegi – GP Giappone – I tempi
classifica piloti
|1
|Marc Marquez
|541
|2
|Alex Marquez
|340
|3
|Francesco Bagnaia
|274
|4
|Marco Bezzecchi
|241
|5
|Franco Morbidelli
|196
|6
|Pedro Acosta
|195
|7
|Fabio Di Giannantonio
|182
|8
|Fermin Aldeguer
|150
|9
|Fabio Quartararo
|149
|10
|Johann Zarco
|124
classifica Team
|1
|Ducati Lenovo Team
|568
|2
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|333
|3
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|248
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|232
|5
|Aprilia Racing
|218
|6
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|146
|7
|Trackhouse MotoGP Team
|143
|8
|Red Bull KTM Tech3
|139
|9
|Honda HRC Castrol
|138
|10
|CASTROL HONDA
|100
Le foto con Marc Marquez campione del mondo MotoGP 2025