MotoGp Gran Premio Motegi: vince Bagnaia , Marc Marquez è campione dle Mondo per la nona volta Leggi ora
MotoGp Gran Premio Motegi: vince Bagnaia , Marc Marquez è campione dle Mondo per la nona volta
MotoGp , GP del Giappone . Vince Bagnaia , Marquez è campione del mondo

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione

MotoGP Gp Giappone Motegi Gara – Pecco Bagnaia dopo la Sprint Race ha vinto dominado il Gran Premio del Giappone.Marc Maquez secondo , è campione del mondo per la nona volta in carriera.

Il pilota piemontese centra il secodo successo stagionale dopo d Austin, 31esimo successo in MotoGP, 41esimo in carriera. Brivi a pochi giri dal termine quando il motore della sua Ducati ha cominciato a fumare.

Il primo nome on ‘locandina’ spetta a Marc Marquez secondo dietro il suo compagno di scuderia Ducato, lo spagnolo è campione del mond oper la nona volta in carriera, a distanza di sei anni dall’ultimo Titolo (2184 giorni)

.Marquez , dopo tante vicissitudini e infoirtuni:ben 4 operazioni al braccio destro dopo l’infortunio di Jerez 2020 , conquista il quarto “Alloro Iridato” a Motegi dopo quelli del 2014, 2016 e 2018. Il nono titolo arriva proprio a casa della Honda.

Marquez pareggia i conti con i Titoli Mondiali, cin quelli di Valentino Rossi. Campione in MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2025, uno in Moto2 2012, 125cc 2010.

Tornando alla gara torna sul podio Joan Mir, (Honda) dopo il quarto posto della Sprint Race, davanti all’italiano Marco Bezecchi portando la sua Aprilia RS-GP25 davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli.

Sesto al traguardo Alex Marquez, che ha chiuso davanti a Raul Fernandez (unico pilota Aprilia Trackhouse MotoGP Team dopo il forfait di Ai Ogura, davanti a Fabio Quartararo (Yamaha Factory), a Johann Zarco (Honda LCR) e al rookie Ducati Gresini Fermin Aldeguer, decimo.

A punti anche il nostro Enea Bastianini (KTM Tech3) 11esimo, Brad Binder (KTM Factory), 12simo,Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team) 13esimo, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac), 14esimo e il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra, 15esimo.

Non prendono punti Maverick Vinales (KTM Tech3), Pedro Acosta, Alex Rins (Yamaha Factory).

Ritirati: Luca Marini (Honda Factory) e Jack Miller (Yamaha Pramac, caduto senza conseguenze il tester Honda Takaaki Nakagami.

MotoGp Gara Motegi – GP Giappone – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
163Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team42:09.312
293Marc MarquezDucati Lenovo Team+4.196
336Joan MirHonda Hrc Castrol+6.858
472Marco BezzecchiAprilia Racing+10.128
521Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+10.421
673Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp+14.544
725Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+17.588
820Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+21.160
95Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+21.733
1054Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+23.107
1123Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+23.616
1233Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+23.882
1349Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+29.359
1488Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha Motogp+30.788
1535Somkiat ChantraIdemitsu Honda Lcr+30.990
1612Maverick VinalesRed Bull Ktm Tech3+31.712
1737Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+34.157
1842Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+34.79

classifica piloti

1Marc Marquez541
2Alex Marquez340
3Francesco Bagnaia274
4Marco Bezzecchi241
5Franco Morbidelli196
6Pedro Acosta195
7Fabio Di Giannantonio182
8Fermin Aldeguer150
9Fabio Quartararo149
10Johann Zarco124

classifica Team

1Ducati Lenovo Team568
2BK8 Gresini Racing MotoGP333
3Pertamina Enduro VR46 Racing Team248
4Red Bull KTM Factory Racing232
5Aprilia Racing218
6Monster Energy Yamaha MotoGP Team146
7Trackhouse MotoGP Team143
8Red Bull KTM Tech3139
9Honda HRC Castrol138
10CASTROL HONDA100

Le foto con Marc Marquez campione del mondo MotoGP 2025

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione
MotoGp Gran Premio Motegi: vince Bagnaia , Marc Marquez è campione dle Mondo per la nona volta

Settembre 28, 2025
Moto-3 Gp del Giappone-Motegi: Munoz su tutti, davanti a Rueda

Settembre 28, 2025

