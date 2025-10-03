Italia: i convocati di Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele

Il ct della Nazionale azzurra Gennaro Gattuso ha scelto i convocati si per le due sfide dell’Italia alle qualificazioni ai Mondiali 2026: la lista per le partite contro Estonia e Israele.
La FIGC ha reso noto l’elenco dei convocati del commissario tecnico in vista del doppio impegno di ottobre, che vedrà gli Azzurri in campo sabato 11 a Tallinn, in Estonia, e martedì 14 a Udine contro Israele.
- I CONVOCATI DI GATTUSOPORTIERI: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham);DIFENSORI: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Brighton & Hove Albion), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma), Udogie (Tottenham);CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Tonali (Newcastle);ATTACCANTI: Cambiaghi (Bologna), P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio).