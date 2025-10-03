Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
F1 Gran premio Singapore. Alonso miglior tempo prme libere
Italia: i convocati di Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele
Motogp , Gp d'Indonesia . Bezzecchi miglior crono pre-qualifiche

Italia: i convocati di Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Il ct della Nazionale azzurra Gennaro Gattuso ha scelto i convocati si per le due sfide dell’Italia alle qualificazioni ai Mondiali 2026: la lista per le partite contro Estonia e Israele.

La FIGC ha reso noto l’elenco dei convocati del commissario tecnico in vista del doppio impegno di ottobre, che vedrà gli Azzurri in campo sabato 11 a Tallinn, in Estonia, e martedì 14 a Udine contro Israele.

  • I CONVOCATI DI GATTUSOPORTIERI: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham);DIFENSORI: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Brighton & Hove Albion), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma), Udogie (Tottenham);CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Tonali (Newcastle);ATTACCANTI: Cambiaghi (Bologna), P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio).
Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

F1 Gran premio Singapore. Alonso miglior tempo prme libere

Ottobre 3, 2025
Articolo successivo

Motogp , Gp d'Indonesia . Bezzecchi miglior crono pre-qualifiche

Ottobre 3, 2025

Recommended for You

Italia Under 21, i convocati di Baldini