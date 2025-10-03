Sfondo scuro Sfondo chiaro
Juve , Cabal: lesione bicipite femorale coscia destra, stop due settimane
Italia Under 21, i convocati di Baldini
F1 Gran premio Singapore. Alonso miglior tempo prme libere

Italia Under 21, i convocati di Baldini

Ecco la lista dei 25 giocatori convocati dal ct Silvio Baldini per il doppio impegno legato alle qualificazioni al prossimo Europeo Under 21. Gli azzurrini giocheranno in casa sia il 10 ottobre, al Dino Manuzzi di Cesena contro la Svezia, che il 14 allo Giovanni Zini di Cremona contro l’Armenia. Quattro le novità nella lista del tecnico, che ha chiamato per la prima volta i difensori Dellavalle (Modena) e Fortini (Fiorentina) e i centrocampisti Faticanti (Juve NextGen) e Cisse (Catanzaro).

L’ELENCO COMPLETO:
Tommaso Martinelli (Fiorentina)
Diego Mascardi (Spezia)
Edoardo Motta (Reggiana)

DIFENSORI
Davide Bartesaghi (Milan)
Alessandro Dellavalle (Modena)
Niccolò Fortini (Fiorentina)
Gabriele Guarino (Empoli)
Riyad Idrissi (Cagliari)
Filippo Mane (Borussia Dortmund)
Luca Marianucci (Napoli)
Brando Moruzzi (Empoli, squalificato per la prima partita, sarà disponibile solo per Italia-Armenia)
Marco Palestra (Cagliari)

CENTROCAMPISTI
Tommaso Berti (Cesena)
Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Matteo Dagasso (Pescara)
Giacomo Faticanti (Juventus NextGen)
Luca Lipani (Sassuolo)
Cher Ndour (Fiorentina)
Niccolò Pisilli (Roma)

ATTACCANTI
Francesco Camarda (Lecce)
Luigi Cherubini (Sampdoria)
Jeff Ekhator (Genoa)
Seydou Fini (Genoa)
Luca Koleosho (Espanyol)
Simone Pafundi (Sampdoria)

