Qualificazioni Mondiali 2026, la Norvegia dilaga 11-1 contro la Moldava e inguaia l’Italia

La Norvegia vola nel Girone qualificazioni mondiali 2026. Haaland e compagnia hanno battuto con un severo 11-1 la Moldava aumentando la differenza reti a +21 rispetto a quella degli Azzurri a+5 . L’Italia è secobda in classifica nel Girone , una posizione che cassicura i play-off, ma restano ancora molto lontani in classifica dalla Norvegia, il distacco è di 6 punti .

Per aggiudicarsi il primo posto nel girone, l’Italia deve vincere le gare rimanenti e sperare in un passo falso della Norvegia. O in alternativa fare en plein e sistemare la differenza reti, ossia il criterio decisivo in caso di un eventuale arrivo a pari punti. Obbiettivo oggettivamente al limite del miracolo. Adesso Haaland e compagni sono infatti a +21, mentre la Nazionale, con una gara giocata in meno, è ferma a +5.