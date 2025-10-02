Europa League : Bologna -Friburgo 1-1, a Orsolini risponde Adamu su calcio dirigore

Festa a metà al ‘Dall’Ara , il Bologna non centra la vittoria in Europa league , dopo la confitta contro l’Astoin Villa. A fermare sull’ l1 a 1 la squadra felsinea il Friburgo allenato da Shuster.

Rossoblù in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Orsolini l’estrrno sfrutta un’erroee de lportiere Atubolu su tiro di Cambiaghi. Nella ripresa il Bologna ha cercato il raddoppio , anch per la spinta dei tedeschi che, sfruttando l’ingresso di Scherhant ha creato diversi grattacapi a Skorupski. Il pareggio è arrivato al 57′ con il rigore di Adamu per fallo di mano in area di Castro. Nel finale Odgaard sfiora il gol della vittoria trovando la risposta del portiere avversario.

IL TABELLINO

BOLOGNA-FRIBURGO 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5,5, Vitik 5,5, Lucumi 6,5 Lykogiannis 6 (21′ st Miranda 5); Freuler 5,5, Ferguson 5,5 (43′ st Fabbian sv); Orsolini 6,5 (21′ st Bernardeschi 5,5), Odgaard 5,5, Cambiaghi 6 (32′ st Rowe sv); Castro 5 (21′ st Dallinga 5,5). A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. All.: Italiano 5.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu 5,5; Treu 6, Ginter 6,5, Lienhart 6,5, Makengo 5,5 (35′ st Gunter sv); Eggestein 6, Osterhage 6,5; Beste 6,5 (30′ st Dinkçi 6), Manzambi 6 (35′ st Holer sv), Grifo 5,5 (1′ st Scherhant 6,5); Adamu 7 (43′ st Matanovic sv). A disp.: Muller, Huth, Jung, Suzuki, Dinkçi, Hofler, Rosenfelder, Ogbus. All.: Schuster 6,5.

Arbitro: Minakovic (Serbia)

Marcatori: 29′ Orsolini (B), 12′ st rig. Adamu (F)

Ammoniti: Skorupski, Holm (B); Makengo, Lienhart (F)