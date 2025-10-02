Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
WTA 1000 P di echino , Paolini eliminata da Ansimova
Europa League : Bologna -Friburgo 1-1, a Orsolini risponde Adamu su calcio dirigore
Europa League: Roma - Lille 0-1, decide Haraldson

Europa League : Bologna -Friburgo 1-1, a Orsolini risponde Adamu su calcio dirigore

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione

Festa a metà al ‘Dall’Ara , il Bologna non centra la vittoria in Europa league , dopo la confitta contro l’Astoin Villa. A fermare sull’ l1 a 1 la squadra felsinea il Friburgo allenato da Shuster.

Rossoblù in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Orsolini l’estrrno sfrutta un’erroee de lportiere Atubolu su tiro di Cambiaghi. Nella ripresa il Bologna ha cercato il raddoppio , anch per la spinta dei tedeschi che, sfruttando l’ingresso di Scherhant ha creato diversi grattacapi a Skorupski. Il pareggio è arrivato al 57′ con il rigore di Adamu per fallo di mano in area di Castro. Nel finale Odgaard sfiora il gol della vittoria trovando la risposta del portiere avversario.

IL TABELLINO

BOLOGNA-FRIBURGO 1-1
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5,5, Vitik 5,5, Lucumi 6,5 Lykogiannis 6 (21′ st Miranda 5); Freuler 5,5, Ferguson 5,5 (43′ st Fabbian sv); Orsolini 6,5 (21′ st Bernardeschi 5,5), Odgaard 5,5, Cambiaghi 6 (32′ st Rowe sv); Castro 5 (21′ st Dallinga 5,5). A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. All.: Italiano 5.
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu 5,5; Treu 6, Ginter 6,5, Lienhart 6,5, Makengo 5,5 (35′ st Gunter sv); Eggestein 6, Osterhage 6,5; Beste 6,5 (30′ st Dinkçi 6), Manzambi 6 (35′ st Holer sv), Grifo 5,5 (1′ st Scherhant 6,5); Adamu 7 (43′ st Matanovic sv). A disp.: Muller, Huth, Jung, Suzuki, Dinkçi, Hofler, Rosenfelder, Ogbus. All.: Schuster 6,5.
Arbitro: Minakovic (Serbia)
Marcatori: 29′ Orsolini (B), 12′ st rig. Adamu (F)
Ammoniti: Skorupski, Holm (B); Makengo, Lienhart (F)

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

WTA 1000 P di echino , Paolini eliminata da Ansimova

Ottobre 2, 2025
Articolo successivo

Europa League: Roma - Lille 0-1, decide Haraldson

Ottobre 2, 2025

Recommended for You

Conference League: Fiorentina-Sigma Olomouc , le probabili formazioni

Europa League: Bologna-Friburgo , le probabili formazioni

Europa League : Roma -Lille , le probabili formazioni

Bologna , Italiano:”il nostro girone è tosto, dobbiamo alzare il livello”

Fiorentina, Pioli:”la Conference League , è un nostro obiettivo”