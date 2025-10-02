Champions League risultati 2^ giornata

Fase a girone unico. Il Napoli batte lo Sporting Lisbona 2-1. Villareal – Juventus finisce 2-2. Martedì l’Inter suoera lo Slavia Praga 3- 0 , l’Atalanta il Bruges 2-1. Ecco tutti i risultati e la classifica.
RISULTATI 2° GIORNATA:
Kairat Almaty – Real Madrid 0-5 giocata martedì [25′ rig., 52′, 73′ Mbappé, 83′ Camavinga, 93′ Brahim Diaz]
ATALANTA – Bruges 2-1 giocata martedì [38′ Tzolis (B), 74′ rig. Samardzic (A), 87′ Pasalic (A)]
Atletico Madrid – Eintracht Francoforte 5-1 giocata martedì [4′ Raspadori (A), 33′ Le Normand (A), 46′ pt Griezmann (A), 57′ Burkardt (E), 70′ G. Simeone (A), 82′ rig. Alvarez (A)]
Bodo/Glimt – Tottenham 2-2 giocata martedì [53′, 66′ Hauge (B), 68′ Van de Ven (T), 89′ aut. Gundersen (T)]
Chelsea – Benfica 1-0 giocata martedì [18′ aut. Rios]
Galatasaray – Liverpool 1-0 giocata martedì [16′ rig. Osimhen]
Olympique Marsiglia – Ajax 4-0 giocata martedì [6′, 12′ Paixao, 26′ Greenwood, 52′ Aubameyang]
INTER – Slavia Praga 3-0 giocata martedì [30′ L. Martinez, 34′ Dumfries, 65′ L. Martinez]
Pafos – Bayern Monaco 1-5 giocata martedì [15′ Kane (B), 20′ Guerreiro (B), 31′ Jackson (B), 34′ Kane (B), 45′ Orsic (P), 69′ Olise (B)]
NAPOLI – Sporting Lisbona 2-1 [36′ Hojlund (N), 62′ rig. Suarez (S), 79′ Hojlund (N)]
Villarreal – JUVENTUS 2-2 [18′ Mikautadze (V), 49′ Gatti (J), 56′ Conceiçao (J), 90′ Veiga (V)]
Qarabag – Copenaghen 2-0 [28′ Zoubir, 83′ Addai]
Royale Union Saint-Gilloise – Newcastle 0-4 [17′ Woltemade, 43′ rig., 64′ rig. Gordon, 80′ Barnes]
Arsenal – Olympiakos 2-0 [12′ Martinelli, 92′ Saka]
Barcellona – Psg 1-2 [19′ Ferran Torres (B), 38′ Mayulu (P), 90′ Ramos (P)]
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4-1 [28′ Svensson (B), 50′ Chukwuemeka (B), 61′ Guruzeta (A), 82′ Guirassy (B), 91′ Brandt (B)]
Bayer Leverkusen – Psv Eindhoven 1-1 [65′ Kofane (B), 72′ Saibari (P)]
Monaco – Manchester City 2-2 [15′ Haaland (MC), 18′ Teze (Mo), 44′ Haaland (MC), 90′ Dier (Mo)]
CLASSIFICA:
INTER 6 punti
Real Madrid 6
Bayern Monaco 6
Qarabag 6
PSG 6
Arsenal 6
Tottenham 4
Manchester City 4
Borussia Dortmund 4
Eintracht Francoforte 3
Club Brugge 3
Sporting Lisbona 3
Royale Union Saint-Gilloise 3
Liverpool 3
Barcellona 3
ATALANTA 3
Olympique Marsiglia 3
Atletico Madrid 3
Galatasaray 3
NAPOLI 3
Newcastle 3
Chelsea 3
Bodo/Glimt 2
JUVENTUS 2
Bayer Leverkusen 2
Slavia Praga 1
Pafos 1
Olympiakos 1
Copenaghen 1
Psv Eindhoven 1
Monaco 1
Villarreal 1
Athletic Bilbao 0
Ajax 0
Benfica 0
Kairat Almaty 0