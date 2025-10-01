Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Juventus, Tudor:”c’è il rammarico di non aver chiuso prima la partita”
Juventus, Tudor:”c’è il rammarico di non aver chiuso prima la partita”

Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione

Igor Tudor non nasconde la delusione per aver mancato la vittoria aul campo del Villareall sfumata al 90′. “Andiamo avanti – ha detto a Sky il tecnico della Juve – Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi, nel secondo tempo siamo andati molto meglio. Peccato perché avevamo la vittoria in mano. Stiamo lavorando sui calci piazzati, nel secondo tempo la stavamo controllando, non ho visto la squadra soffrire ma non possiamo prendere gol su calcio d’angolo”.

