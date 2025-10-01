Villareal – Juventus 2-2. Bianconeri raggiiunti al 90°

Secondo pareggio consecutivo in Champions League per la Juventus dopo il 4-4 contro il Borussia Dortmund.

alla prima giornata non è andata oltre il 2-2 in casa del Villarrea. Vantaggio del ‘Sottomarino Giallo’ firmato al 18′ da Mikautadze . Il Vaillareal insiste e Perin evita con due pareate importanti il raddoppio dei locali.: uno su Pedraza con l’aiuto del palo , l’altro su Buchanan.Nell rirpesa Tudor ricorre ai cambi e la partita gira dalla partre dei bianconeri e nel giro di sette minuti, tra il 49′ e il 56′, prima Gatti in sforbiciata e poi Conceiçao sfruttando un errore di Parejo hanno ribaltato il match. La traversa ha negato il tris a David e al novantesimo ‘ sugli sviluppi di corner è arrivato il pareggio dei padroni di casa con il colpo di testa dell’ex difensore bianconero.

IL TABELLINO

VILLARREAL-JUVENTUS 2-2

Villarreal (4-4-2): Tenas; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Pedraza (31′ st Cardona); Buchanan (19′ st Moleiro), Gueye, Parejo (19′ st Oluwaseyi), Comesana; Pepe, Mikautadze (31′ st Akhomach). A disp.: Luiz Junior, Conde, Altimira, Partey, Solomon. All.: Marcelino.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (34′ st Rugani), Locatelli, McKennie, Cabal (16′ Joao Mario); Koopmeiners (1′ st Conceiçao), Yildiz (34′ st Adzic); David (41′ st Vlahovic). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Kostic, Zhegrova, Openda. All.: Tudor.

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 18′ Mikautadze (V), 4′ st Gatti (J), 11′ st Conceiçao (J), 45′ st Veiga (V)

Ammoniti: Akhomach (V); Cabal, Cambiaso (J)