De Bruney – Hojlund , coppia vincente. Napoli – Sporting Lisbona 2-1

Nella seconda giornata di Champions League il Napoli batte 2-1 lo Sporting conquistando i primi tre punti nellaa competizione europea.

Al Maradona, il oìprimo tempo tanta tattica sezna occasioni da gol. Aspezzare la monotoia del match ci pensa Hjolund al 36′ lanciato a rete da una perfetta verticalizzazione di De Bruney , il belga recupera palla al limte della priria area di rigore scambia cn Anguissa poi supera in scioltezza un’avversario e mette sui piedi del danese la palla del vantaggio . Prima del riposo Politano con un sinistro preciso impegna severamente Rui Silva.

Nella ripresa gli azzurri si lanciano in attacco alla ricerca del raddoppio ima al 62′ lo Sporting pareggia con Suarez che spiazza Milinkovic-Savic dal dischetto grazie al rigore concesso per il fallo di Politano su Araujo. Al 78′ ancora un’invebnzione di De Bruney : cross treso in area è nuovamente Hojlund a portare avanti gli azzurri e a mandare ko i lusitani con un colpo di testa in anticipo sull’uscita di Rui Silva . Nel finale è Milinkovic-Savic a salvare i campani su una conclusione velenosissima di Hjulmand.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPORTING 2-1

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Jesus, Gutierrez (36′ st Olivera); Lobotka; Politano (24′ st Neres), Anguissa, De Bruyne (36′ st Gilmour), McTominay (24′ st Lang); Hojlund (45′ st Lucca)

A disposizione: Meret, Ferrante, Vergara, Elmas, Ambrosino

Allenatore: Conte

Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Araujo, Inacio, Quaresma (22′ st Debast), Fresneda; Simoes (33′ st Morita), Hjulmand; Catamo (1′ st Goncalves), Trincao (1′ st Suarz), Quenda; Ioannidis (22′ st Alisson Santos)

A disposizione: Virginia, Diomande, Kochorashvili, Mangas, Matheus Reis, Ribeiro, Vagiannidis

Allenatore: Borges

Arbitro: Mekkelie (Olanda)

Marcatori: 36′ Hojlund (N), 17′ st rig. Suarez (S), 34′ st Hojlund (N)