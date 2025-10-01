Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Youth League:Villarreal -Juventus 1-0.Napoli -Sporting Lisbona 1-1
De Bruney – Hojlund , coppia vincente. Napoli – Sporting Lisbona 2-1
Villareal - Juventus 2-2. Bianconeri raggiiunti al 90°

De Bruney – Hojlund , coppia vincente. Napoli – Sporting Lisbona 2-1

Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione

Nella seconda giornata di Champions League il Napoli batte 2-1 lo Sporting conquistando i primi tre punti  nellaa competizione europea.

Al Maradona, il oìprimo tempo tanta tattica sezna occasioni da gol. Aspezzare la monotoia del match ci pensa Hjolund al 36′ lanciato a rete da una perfetta verticalizzazione di De Bruney , il belga recupera palla al limte della priria area di rigore scambia cn Anguissa poi supera in scioltezza un’avversario e mette sui piedi del danese la palla del vantaggio . Prima del riposo Politano con un sinistro preciso impegna severamente Rui Silva.

Nella ripresa gli azzurri si lanciano in attacco alla ricerca del raddoppio ima al 62′  lo Sporting pareggia con Suarez che spiazza Milinkovic-Savic dal dischetto grazie al rigore concesso per il fallo di Politano su Araujo. Al 78′ ancora un’invebnzione di De Bruney : cross treso in area è nuovamente Hojlund a portare avanti gli azzurri e a mandare ko i lusitani con un colpo di testa in anticipo sull’uscita di Rui Silva . Nel finale è Milinkovic-Savic a salvare i campani su una conclusione velenosissima di Hjulmand.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPORTING 2-1
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Jesus, Gutierrez (36′ st Olivera); Lobotka; Politano (24′ st Neres), Anguissa, De Bruyne (36′ st Gilmour), McTominay (24′ st Lang); Hojlund (45′ st Lucca)
A disposizione: Meret, Ferrante, Vergara, Elmas, Ambrosino
Allenatore: Conte
Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Araujo, Inacio, Quaresma (22′ st Debast), Fresneda; Simoes (33′ st Morita), Hjulmand; Catamo (1′ st Goncalves), Trincao (1′ st Suarz), Quenda; Ioannidis (22′ st Alisson Santos)
A disposizione: Virginia, Diomande, Kochorashvili, Mangas, Matheus Reis, Ribeiro, Vagiannidis
Allenatore: Borges
Arbitro: Mekkelie (Olanda)
Marcatori: 36′ Hojlund (N), 17′ st rig. Suarez (S), 34′ st Hojlund (N)

Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Youth League:Villarreal -Juventus 1-0.Napoli -Sporting Lisbona 1-1

Ottobre 1, 2025
Articolo successivo

Villareal - Juventus 2-2. Bianconeri raggiiunti al 90°

Ottobre 1, 2025

Recommended for You