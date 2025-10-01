Sfondo scuro Sfondo chiaro
Juventus, Tudor:"c'è il rammarico di non aver chiuso prima la partita"
Napoli, De Bruney :” abbiamo fatto una grande partita”
Ottobre 1, 2025
Contro lo Sporting, Kevin De Bruyne è stao il mattatore del centrocampo azzurro. Dai suuoi suggerimenti sono nati i due gol messi a segno da Hojlund che hanno permesso ai campiondi d’Italia di battere lo Sporotin Lisbona.- (2-1). “Se puntasse sugli inserimenti potrebbe segnare tanto e aiutarci davvero”. Stuzzicato ancora sul caso Conte sostituzione a San Siro , il belga:” Non c’è stato alcun problema con mister Conte -. Io sono un vincente, voglio giocare e fare la differenza. Si è parlato e detto tanto in questi giorni, ma la verità è che non c’è alcun problema. Io voglio solo giocare e divertirmi”.

Ottobre 1, 2025
