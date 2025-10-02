Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1
Europa League: Bologna-Friburgo , le probabili formazioni
Conference League: Fiorentina-Sigma Olomouc , le probabili formazioni

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione

Periodo complicatomper la Fiorentina , I viola non decollano in campionato evidenziando grandi lacune in tutti i reparti. Stefano Pioli carica la squadra , occasione appetitosa oggi allo stadio ‘Artemio’ Franchi , calcio d’inizio ore 21 , nel l primo match Conference League , con i cechi del Sigma Omolouc.

Le ultime

Fiorentina: tra pali De Gea . In difesa Viti è in vantaggio su Ranieri, mentre Sohm ha accusato un problema fisico, con Ndour pronto a giocare dall’inizio. In avanti gioca Gudmundsson in coppia con Piccoli; Dzeko inizialmente in panchina.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Pioli.

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. All: Janotka

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Europa League: Bologna-Friburgo , le probabili formazioni

Ottobre 2, 2025

