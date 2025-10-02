Conference League: Fiorentina-Sigma Olomouc , le probabili formazioni

Periodo complicatomper la Fiorentina , I viola non decollano in campionato evidenziando grandi lacune in tutti i reparti. Stefano Pioli carica la squadra , occasione appetitosa oggi allo stadio ‘Artemio’ Franchi , calcio d’inizio ore 21 , nel l primo match Conference League , con i cechi del Sigma Omolouc.
Le ultime
Fiorentina: tra pali De Gea . In difesa Viti è in vantaggio su Ranieri, mentre Sohm ha accusato un problema fisico, con Ndour pronto a giocare dall’inizio. In avanti gioca Gudmundsson in coppia con Piccoli; Dzeko inizialmente in panchina.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Pioli.
Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. All: Janotka