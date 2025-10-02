Europa League: Bologna-Friburgo , le probabili formazioni

Oggi pomeriggio , ore 18,15 stadio Dal’Ara il debutto interno europeo per il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblu affronteranno al Dall’Ara il Friburgo allenato d Schuster,

Nella Bundesliga ,il Friburgo viaggia a quota 7 punti in 5 partite. Il Bologna, dopo il pareggio di Lecce e la sconfitta nella pria Europa league contro l’Aston Villa punta al bottini pieno.

Le ultime

Bologna: dopo il turnover visto a Lecce: pronto a tornare Castro con Dallinga destinato a tornare in panchina, con Bernardeschi, Odgaard e Rowe pronti alle sue spalle. In difesa spazio per Zortea.

Nel Friburgo, ci sarà dal primo minuto l’italiano Vincenzo Grifo: sarà in trequarti insieme a Beste e Manzambi. In avanti l’unica punta sarà Adamu.

Le probabili formazioni di Bologna – Friburgo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster.