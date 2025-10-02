Europa League: Roma – Lille 0-1, decide Haraldson

Così cone la sconfitta interna contro il Torino , la Roma esce sconfitta dallo stadio Olimpoico daad opera del Lille.
I Giallorossi incassano il primo ko in Europa. Il match lo decide l’slandese Haraldsson, già al 6′ su leggerezza della difesa cdei capitolini .
La Roma ha trovayo tante difficltà a imbastire azioni pericolose padroni di casa faticano cin la reazione scialba. Un calcio di rigore nei minuti finali da record dei recos , dal dischetto (due con Dovbyk, sbaglia con due respinte portiere della squadra ospite Özer , il terzo con Soulé), rigori ripetuti per intervebnti del Var s per due diverse infrazioni. I ragazzi di Genesio restano così in vetta alla classifica a punteggio pieno.
IL TABELLINO
Roma-Lille 0-1
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 5, Hermoso 5 (11′ st Mancini 6), N’Dicka 6; Wesley 5,5, El Aynaoui 5,5, Cristante 5,5 (24′ st Koné 6), Tsimikas 4 (1′ st Rensch 5,5); Soulé 5,5, Pellegrini 5 (11′ st El Shaarawy 5,5); Ferguson 4,5 (33′ st Dovbyk 4).
Allenatore: Gasperini 5
Lille (4-4-2): Özer 9; Meunier 6, Mandi 6, Mbemba 6,5, Verdonk 6 (24′ st Perraud 6); Correia 6,5, Bentaleb 6,5 (18′ st Andre 6), Bouaddi 6,5, Sahraoui 6,5; Haraldsson 7, Giroud 6,5 (18′ st Igamane 6).
Allenatore: Genesio 6,5
Arbitro: Lambrechts
Marcatori: 6′ Haraldsson (L)
Ammoniti: Verdonk (L), Bouaddi (L), Mandi (L), Özer (L)