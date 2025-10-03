Europa League – risultati 2^ giornata

Tutti i risultati della 2° giornata della fase a girone unico Europa League. Una sconfitta incassata dalla Roma allo stadio Olimpico contro il Lille 1-0 ,; un pareggio quello tra Bologna e Frinurgo (1-1) allo stadio Dall’Ara, questi nel contesto dei match delle due squadre italiane impegnate in Europa League.
Questi tutti i risultati della seconda giornata di Europa League:
BOLOGNA – Friburgo 1-1 [29′ Orsolini (B), 57′ rig. Adamu (F)]
Brann – Utrecht 1-0 [41′ Magnusson]
Celtic Glasgow – Sporting Braga 0-2 [20′ R. Horta, 85′ Martinez]
Steaua Bucarest – Young Boys 0-2 [11′, 36′ Monteiro]
Fenerbahçe – Nizza 2-1 [3′, 25′ Akturkoglu (F), 37′ rig. Kevin (N)]
Ludogorets Razgrad – Betis Siviglia 0-2 [31′ Lo Celso, 53′ aut. Son]
Panathinaikos – Go Ahead Eagles 1-2 [55′ Swiderski (P), 75′, 82′ Smit (G)]
Viktoria Plzen – Malmo 3-0 [34′ Vydra, 44′ Durosinmi, 53′ Spacil]
ROMA – Lille 0-1 [6′ Haraldson]
Basilea – Stoccarda 2-0 [3′ Ajeti, 84′ Broschinski]
Celta Vigo – Paok Salonicco 3-1 [37′ Giakoumakis (P), 47′ pt Aspas (C), 53′ Iglesias (C), 71′ Swedberg (C)]
Porto – Stella Rossa Belgrado 2-1 [8′ rig. William Gomes (P), 32′ Kostov (S), 90′ Mora (P)]
Feyenoord – Aston Villa 0-2 [61′ Buendia, 79′ McGinn]
Genk – Ferencvaros 0-1 [44′ Varga]
Olympique Lione – Salisburgo 2-0 [11′ Satriano, 57′ Kluivert]
Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagabria 1-3 [14′ Abu Farhi (M), 16′ Lisica (D), 19′, 72′ Ljubicic (D)]
Nottingham Forest – Midtjylland 2-3 [18′ Diao (M), 22′ Ndoye (N), 24′ Bech Sorensen (M), 88′ Byskov (M), 93′ rig. Gibbs-White (N)]
Sturm Graz – Rangers Glasgow 2-1 [7′ Horvat (S), 35′ Kiteishvili (S), 49′ Gassama (R)]
CLASSIFICA:
Lille 6 punti
Sporting Braga 6
Dinamo Zagabria 6
Midtjylland 6
Porto 6
Olympique Lione 6
Aston Villa 6
Friburgo 4
Betis Siviglia 4
Viktoria Plzen 4
Ferencvaros 4
ROMA 3
Panathinaikos 3
Ludogorets Razgrad 3
Stoccarda 3
Genk 3
Steaua Bucarest 3
G.A. Eagles 3
Fenerbahçe 3
Celta Vigo 3
Basilea 3
Brann 3
Young Boys 3
Sturm Graz 3
Nottingham Forest 1
Celtic Glasgow 1
Stella Rossa Belgrado 1
Paok Salonicco 1
BOLOGNA 1
Maccabi Tel Aviv 1
Nizza 0
Malmo 0
Salisburgo 0
Feyenoord 0
Utrecht 0
Rangers Glasgow 0