Bologna , Italiano:" non siamo stati in grado di ripartire"
Conference League: Fiorentina – Sigma Omolouc 2-0
Conference League , risultati

Conference League: Fiorentina – Sigma Omolouc 2-0

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Torna il sorriso in casa Viola. La Fiorentina , nella prima uscita Conference League , ottengono un netto successo 2-0 contro i cechi Sigma Omoouc. p. Pioli e i suoi sconfiggono 2-0 il Sigma Olomouc, con le reti di Piccoli (26′) e Ndour (95′). Primi tre punti per i viola.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2) – de Gea; Pongracic (41′ st Comuzzo), Pablo Marì, Ranieri; Dodò (27′ st Fortini), Ndour, Fagioli, Mandragora (14′ st Fazzini), Gosens (14′ st Parisi); Dzeko (27′ st Gudmundsson), Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Richardson, Viti, Kouadio. All. Pioli. 

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1) – Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov (28′ st Breite); Ghali, Tkac (1′ st Langer), Dolznikov (18′ st Tijani); Mikulenka (18′ st Michez, [32′ st Sip]). A disposizione: Hruska, Huk, Hadas, Dumitrescu, Navratil, Maly, Janosek. All. Janotka. 

Arbitro: Badstübner (Ger).

Marcatori: 26′ Piccoli (F), 45’+5 st Ndour (F).

Ammoniti: Fagioli (F), Ndour (F), Kostadinov (S).

