Bologna , Italiano:” non siamo stati in grado di ripartire”

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano dopo il pareggio 1-1 contro il Friburgo nella seconda giornata Europa League: “il pareggio con consente di muovere la classifica , sappiamo quali sno i nostri obiettivi.Nel primo tempo i raghazzi hanno approcciato bene la partita , la squadra mi è piaciuta, concedendo poco agli avversari. Nella ripresa il Friburgo ha tenuto botta fisicamente e un po’ abbiamo sofferto, alla fine è venuto fuori questo pareggio”.

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
