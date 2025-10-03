Roma , Gasperini:” abbiamo fatto qualche errore sul piano tecnico”

Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta col Lille in Europa League: “Non mi è mai capitato di vedere tre rigori sbagliati nella stessa occasione – le parole del tecnico della Roma a Sky -. Ho visto la squadra spingere bene nel secondo tempo , l’atteggiamento poteva dare una svolta positiva alla partita. Abbiano subito il gol troppo presto, questo ha consentito loro di giocare veloci nelle ripartenze. La voglia non è mancata . Abbiamo inseguito il risultato fino alla fine. Abbiamo concesso qualcosa sicuramente, ma l’Europa è così. Usciamo da questa partita con qualcosa in più”.