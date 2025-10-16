Motogp: Bagnaia- Bezzecchi , a Philip Island sfida tutta italiana

In classifica mnondiale solo venti punti separano Bezzecchi da Bagnaia (264 – 254). I due piloti si preparano alla battaglia al prossimo Gran Premio d’Australia a Phillip Island:” è un circuito spettacolare. così L’obiettivo è tornare ad avvicinarci alle stesse sensazioni che avevamo in pista a Motegi“. Francesco Bagnaia lancia così l’ormai imminente fine settimana del Gran Premio d’Australia a Phillip Island, circuito sul quale il torinese ha corso in tutte e tre le classi, senza però mai riuscire a cogliervi la vittoria. Marc Marquez (già campione del mondo ma assente per l’infortunio di Mandalika e l’intervento chirurgico dei giorni scorsi.