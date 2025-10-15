Italia , Gattuso:”complimenti ai ragazzi”

L’Italia di Rino Gattuso conquista la quarta vittoria su quattro , Azzurri ai playoff, occasione per conquistare lapartecipazione ai prossimi Mondiali.

Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Si è parlato tantissimo, ma siamo stati molto bravi”. – ha commentato il ct azzurro ai microfoni di Rai Sport – Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Locatelli ha fatto una grandissima partita, così come gli attaccanti. Raspadori ha sofferto un po’, Gigio ha fatto due buone parate. Personalmente sono soddisfatto, ho visto un grande spirito e sono contento di non aver preso gol”.