Italia Under 21, Baldini:”contro l’Armenia non possiamo permetterci di sbagliare prestazione”

Al ‘Giovanni Zini’ di Cremona arriva l’Armenia e l’esito potrebbe sembrare già scritto a favore dell’Under 21 azzurra. In tre partite l’ultima del gruppo E non ha ancora raccolto un punto nelle qualificazioni all’Europeo del 2027. Il ct Silvio Baldini non sottovaluta il match: “La squadra si è preparata benissimo – ha detto in conferenza stampa -. Abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione”.

Sarebbe un peccato non sfruttare l’occasione di arrivare a punteggio pieno allo scontro diretto di metà novembre in Polonia.