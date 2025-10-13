Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Kean lascia il ritiro di Coverciano
Italia Under 21, Baldini:”contro l’Armenia non possiamo permetterci di sbagliare prestazione”
Qual. Mondiali : risultati

Italia Under 21, Baldini:”contro l’Armenia non possiamo permetterci di sbagliare prestazione”

Ottobre 13, 2025
scritto daRedazione

Al ‘Giovanni Zini’ di Cremona arriva l’Armenia e l’esito potrebbe sembrare già scritto a favore dell’Under 21 azzurra. In tre partite l’ultima del gruppo E non ha ancora raccolto un punto nelle qualificazioni all’Europeo del 2027. Il ct Silvio Baldini non sottovaluta il match: “La squadra si è preparata benissimo – ha detto in conferenza stampa -. Abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione”.

Sarebbe un peccato non sfruttare l’occasione di arrivare a punteggio pieno allo scontro diretto di metà novembre in Polonia.

Ottobre 13, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Kean lascia il ritiro di Coverciano

Ottobre 13, 2025
Articolo successivo

Qual. Mondiali : risultati

Ottobre 14, 2025

Recommended for You

Kean lascia il ritiro di Coverciano

Infortunio Kean , in corso accertamenti. Bastoni lascia il ritiro

Italia , Gattuso:”Playoff ancora da conquistare”

Italia -Israele , designato l’arbitro Vincic

Italia , Esposito:”sono entrato bene, ma è merito della squadra “

Italia , Gattuso:”dobbiamo migliorare nella’autostima”

Italia , Tonali:”Siamo partiti a 200 all’ora, era quello che volevamo fare”