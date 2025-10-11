Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0 Leggi ora
Serei A Basket: risultati 2a giornata
Italia , Tonali:”Siamo partiti a 200 all’ora, era quello che volevamo fare”
Qual. Mondiali: Estonia - Italia 1-3

Ottobre 11, 2025
scritto daRedazione

“L’approccio al match lo abbiamo dimostrato giocando a 200 all’ora”.- Così Sandro Tonali ha commentanto ai microfoni Rai Sport la vittoria della Nazionale Azzurra 3-1 contro l’Estonia.- Playoff:” E’ normale vìè un pò di ansia se guardiamo al passato quello può essere un grande problema, ma si può passare anche da queste partite perchè pure oggi la palla era pesante. . Ora dobbiamo solo tirare fuori la nostra personalità, perchè è giusto affrontare le conseguenze del passato ma dobbiamo guardare avanti”.

Ottobre 11, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 11, 2025
