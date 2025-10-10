Italia, Tonali:”Prima o poi tonerò in Serie A”

C’è massina attenzione in vista delle due sfide dell’Italia contro Estonia e Israele – quALIFICZIONI ONDIALI 2026. Tra Ggli AZZURRI del gruppo squadra, Sandro Tonali, che ai canali della Figc ha parlato anche della sua carriera, movimentata due stagioni fa da un inatteso addio al campionato italiano: “Serie A? Prima o poi tonerò, perché per un italiano c’è sempre la volontà di tornare nel suo paese. Magari non adesso, perché ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta”.”Dopo la Norvegia tutte le partite sono fondamentali, sappiamo benissimo quanto valgono.”.