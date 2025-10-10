Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0
CS FPI – Si concludono gli Europei U19 in Repubblica Ceca. Tre Bronzi, Due Argenti e un Oro per la Nazionale Italiana
Italia, Tonali:"Prima o poi tonerò in Serie A"
Qualificazioni Mondiali 2026 - il programma di oggi

Italia, Tonali:”Prima o poi tonerò in Serie A”

Ottobre 10, 2025
C’è massina attenzione in vista delle due sfide dell’Italia contro Estonia e Israele – quALIFICZIONI ONDIALI 2026. Tra Ggli AZZURRI del gruppo squadra, Sandro Tonali, che ai canali della Figc ha parlato anche della sua carriera, movimentata due stagioni fa da un inatteso addio al campionato italiano: “Serie A? Prima o poi tonerò, perché per un italiano c’è sempre la volontà di tornare nel suo paese. Magari non adesso, perché ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta”.”Dopo la Norvegia tutte le partite sono fondamentali, sappiamo benissimo quanto valgono.”.

CS FPI – Si concludono gli Europei U19 in Repubblica Ceca. Tre Bronzi, Due Argenti e un Oro per la Nazionale Italiana

Qualificazioni Mondiali 2026 - il programma di oggi

