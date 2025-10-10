Italia , Di Marco:”dobbiamo qualificarci al Mondiale, in qualsiasi modo”



Federico Di Marco , dal ritiro di Coverciano , in vista delle due sfide importantissime con Estonia e Israele , ha parlato ai microfoni di RaiSport : “Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Noi dobbiamo essere pronti. Siamo l’Italia e dobbiamo qualificarci al Mondiale, in qualsiasi modo. Gattuso è una persona schietta ha il senso di appartenenza di una maglia importante come quella della nazionale, ci aiuta sotto tutti i punti di vista. Soprattutto a livello personale e individuale”.