Under 21 , Baldini:”fra i ragazzi nessuno merita la tribuna”

Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0
Ottobre 10, 2025
scritto daRedazione

Gli azzurrini Under 21 , stasera affrontano a Cesena i pari età della Svezia , nella terza partita qualificazione Europeo di categoria. Il ct Silvio Baldini, alla seconda tornata da tecnico dell’Under 21, “Si sono allenati a grande intensità, vedo una voglia di stare insieme, di allenarsi, di ridere, scherzare e comunicare fra di loro. Questo mi riempie il cuore: poi le partite sono un’altra storia, ma quando si preparano così bisogna avere fiducia senza paura di niente”. Baldini vede calciatori “forti tecnicamente, talentuosi, in campo si aiutano: lo vedo, lo noto, quando parlano fra di loro e questo mi sorprendere. Sono giovanissimi, ma già adulti”.

Ottobre 10, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Ottobre 10, 2025
Articolo successivo

Ottobre 10, 2025

