CS FPI – Si concludono gli Europei U19 in Repubblica Ceca. Tre Bronzi, Due Argenti e un Oro per la Nazionale Italiana

Foto: Di Savino sul podio

Si conclude Euro U19 all’Arena Cerna Louka di Ostrava in Repubblica Ceca, teatro dell’edizione 2025 degli Europei U19. Kermesse, le cui finali sono in programma il prossimo 9 ottobre, cui hanno preso parte 294 Boxer (188 Uomini e 106 Donne) in rappresentanza di 33 Paesi. L’Italia Boxing Team ha visto i suoi colori difesi dai seguenti 8 Azzurri e 8 Azzurre: 48W kg Amelja Sula (ASD Unione Sportiva Lombarda), 51W kg Maria Giovanna Librato (ASD Team Boxe Mesagne), 54W kg Estella Filardi (ASD Cannata Boxe), 57W Kg (SSD Gotha), 60W kg Ginevra Muzzi (ASD Cona Boxe), 65W Kg Stella Tosadori (ASD Verona Boxing Fighters), 70W kg Sara Scorrano (ASD Accademia della Boxe), 75W Kg Miriam Di Savino (ASD Sporting Center), 50 kg Tommaso Orlando (ASD Pugilato Alto Reno Michele Adduci), 55 kg Sasha Mencaroni (ASD S.P Pugilistica Lucchese), 60 kg Mattia Turrin (ASD Boxe Latina), 65 kg Alessandro Bramerini (SSD The Lab), 70 kg Matteo De Micco (Gruppo Sportivo Fiamme Oro), 75 kg Tiberio Nocadello (Gruppo Sportivo Fiamme Oro), 80kg Gabriel Morale (ASD Eagle), 90 kg Aharon Corona (ASD Phoenix Gym).

La Nazionale si porta a casa tre medaglie di Bronzo: 48W kg Amelja Sula (ASD Unione Sportiva Lombarda), 65W Kg Stella Tosadori (ASD Verona Boxing Fighters), 75 kg Tiberio Nocadello (Gruppo Sportivo Fiamme Oro).

Due medaglie d’Argento: 70W kg Sara Scorrano (ASD Accademia della Boxe), 50 kg Tommaso Orlando (ASD Pugilato Alto Reno Michele Adduci)

Una medaglia d’Oro: 75W Kg Miriam Di Savino (ASD Sporting Center)

Le dichiarazioni dello Staff al termine della competizione:

Franco Federici RT M: “Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto con questi ragazzi, alcuni molto giovani. Infatti abbiamo deciso di portare ben 5 Under 17, che hanno dimostrato tanto in questo torneo internazionale. Naturalmente per alcuni l’impatto emotivo è stato più difficile, ma fa parte del processo di crescita. Portiamo a casa come gruppo maschile due medaglie, che potevano essere di un colore diverso per via di qualche verdetto che non mi trova d’accordo. Posso comunque ritenermi soddisfatto dell’impegno messo in campo dai miei ragazzi e dallo staff.”

Presidente FPI Flavio D’Ambrosi: “Innanzitutto mi complimento con la medaglia d’oro, e con tutti i medagliati, in un campionato europeo difficilissimo, con quasi 300 atleti e oltre 30 nazioni partecipanti. L’Italia ha dimostrato di essere competitiva ad alti livelli, conquistando 6 medaglie. Sottolineerei i 21 podi da gennaio tra coppa del mondo, mondiale, assoluti di categoria ed europei.”

Giulio Coletta RT F: “Quest’Oro europeo ottenuto è solamente la ciliegina sulla torna di un percorso molto duro e complicato, essendo solo un anno che ho preso in mano la nazionale U19 femminile. Il primo periodo con le ragazze è stato molto duro, dovendo portare una nuova metodologia di allenamento e le ragazze sono state pazzesche, aumentando costantemente il loro impegno. Hanno fatto fatica nei primi tornei internazionali, anche a causa dei carichi di lavoro, ma devo solo applaudirle per il lavoro svolto, e i risultati sono soltanto una conseguenza. Questa è solo una tappa per il loro percorso di crescita. Ci tengo a fare i complimenti anche ai loro tecnici, che hanno svolto un lavoro egregio durante questo periodo.”

Team Manager Walter Borghino: “Io sottolineerei che la competizione è stato di alto livello, con atleti importanti con ottimi precedenti. Vorrei fare i complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno messo sul ring tutte le loro qualità. Si sono comportati tutti in maniera eccelsa, e abbiamo conquistato un ottimo numero di medaglie, ricevendo i complimenti dalle atre delegazioni. I tecnici sono stati incredibili, sempre vicino ai ragazzi. Miriam ha fatto un incontro tatticamente perfetto, contro un avversario molto difficile, combattendo con tanto cuore e tanto cervello.”

30/9

16° 55 Kg M: Sasha Mencaroni vs Tavshavadze GEO 5-0

16° 60 Kg M: Mattia Turrin vs Zamjatins LTU 0-5

16° 65 Kg M: Alessandro Bramerini vs Castanheira BEL 5-0

1/10

8° 50 Kg M: Tommaso Orlando vs ABU ISR WRSC

8° 48 Kg F: Amelja Sula vs Falara GRE 5-0

8° 51 Kg F: Maria Giovanna Librato vs Bekauri GEO 5-0

8° 54 Kg F: Estella Filardi vs Ninova BUL 1-4

8° 57 Kg F: Martina Di Felice vs Dowling IRL 2-3

8° 60 Kg F: Ginevra Muzzi vs Jasiak POL 5-0

8° 65 Kg F: Stella Tosadori vs Stajcer CRO 3-2

2/10

8° 70 Kg M: Matteo De Micco vs Buzas HUN WDSQ

8° 75 Kg M: Tiberio Nocadello vs Voznyi UKR 5-0

3/10

8° 80 Kg M: Gabriel Morale vs Odland NOR 4-1

8° 90 Kg M: Aharon Corona vs Kaya TUR 5-0

4/10

4° 70 Kg F: Sara Scorrano vs Kuktelionyte LTU 5-0

4° 60 Kg F: Ginevra Muzzi vs Panizzutti FRA 1-4

4° 70 Kg M: Tiberio Nocadello vs Koci ALB 5-0

4° 48 Kg F: Amelja Sula vs Hofmann GER 5-0

4° 50 Kg M: Tommaso Orlando vs Akkas TUR 4-1

5/10

4° 75 Kg F: Miriam Di Savino vs Swita POL 5-0

4° 90 kg M: Aharon Corona vs Kargbo ENG WRSC

4° 80 Kg M: Gabriel Morale vs Mkhetsadze GEO 0-5

4° 51 Kg F: Maria Giovanna Librato vs White ENG 0-5

4° 55 Kg M: Sasha Mencaroni vs Hunbatov AZE 0-5

4° 65 Kg F: Stella Tosadori vs Razik POL 5-0

7/10

SF 48 Kg F: Amelja Sula vs Banuchichak AZE 0-5, BRONZO per Amelja Sula

SF 50 Kg M: Tommaso Orlando vs Al-Tamir DEN 5-0

SF 70 Kg F: Sara Scorrano vs Warren ENG 5-0

8/10

SF 65 Kg F: Stella Tosadori vs Thomas Soldiew ENG 1-4, BRONZO per Stella Tosadori

SF 75 Kg M: Tiberio Nocadello vs Male ENG 0-5, BRONZO per Tiberio Nocadello

SF 75 Kg F: Miriam Di Savino vs Tabachuk IRL 5-0

9/10

FINAL 70 Kg F: Sara Scorrano vs Yilmaz TUR 0-5, ARGENTO per Sara Scorrano

FINAL 50 Kg M: Tommaso Orlando vs Nazarov AZE 0-5, ARGENTO per Tommaso Orlando

FINAL 75 Kg F: Miriam Di Savino vs Moyo ENG 5-0, ORO per Miriam Di Savino

Staff

DT Giovanni De Carolis

RT M Franco Federici

RT F Giulio Coletta

Coach M: Max Alota, Nazzareno Mattei

Coach F: Daniela Valeri, Simone Fiori

Team Leader: Ten. Col. Walter Borghino