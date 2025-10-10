Qualificazioni Mondiali 2026 – il programma di oggi

Il calendario completo della partite valide per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali 2026 in programma oggi, venerdì 10 ottobre 2025, a partire dalle ore 16:00.
Germania-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45 (Sky Sport Uno, canale 201, e Now)
Irlanda del Nord-Slovacchia (Gruppo A), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)
Kosovo-Slovenia (Gruppo B), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)
Svezia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)
Francia-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)
Islanda-Ucraina (Gruppo D), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)
Kazakistan-Liechtenstein (Gruppo I), ore 16 (Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)
Belgio-Macedonia del Nord (Gruppo I), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)