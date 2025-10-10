Sfondo scuro Sfondo chiaro
Italia, Tonali:"Prima o poi tonerò in Serie A"
Qualificazioni Mondiali 2026 – il programma di oggi

Ottobre 10, 2025
scritto daRedazione

Il calendario completo della partite valide per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali 2026 in programma oggi, venerdì 10 ottobre 2025, a partire dalle ore 16:00.

    Germania-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45 (Sky Sport Uno, canale 201, e Now)

    Irlanda del Nord-Slovacchia (Gruppo A), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

    Kosovo-Slovenia (Gruppo B), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

    Svezia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

    Francia-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

    Islanda-Ucraina (Gruppo D), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

    Kazakistan-Liechtenstein (Gruppo I), ore 16 (Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

    Belgio-Macedonia del Nord (Gruppo I), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

