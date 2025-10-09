Volley, le azzurre e gli azzurri campioni del mondo al Quirinale

Il presidente della Repubblica riceve le ragazze di Velasco e i ragazzi di De Giorgi: “Tutto il Paese vi è riconoscente”

Le nazionali italiane di volley femminile e maschile, reduci dai successi mondiali, sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

MATTARELLA COMMOSSO: “SIETE STATI FORMIDABILI”

Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente”. È un Sergio Mattarella commosso quello che ha ringraziato le nazionali di pallavolo, maschile e femminile, campioni del Mondo. “Le finali sono state emozionanti – ha aggiunto il presidente della Repubblica, che riceve al Quirinale le due nazionali – Ringrazio le due guide, Velasco e De Giorgi, e ammiro la loro serenità nel dare i consigli nei momenti più concitati. Giannelli mi ha mandato una lettera, lo ringrazio. Saluto loro e gli altri che non potevano essere presenti come Russo, Romanò, Sylla e Orro. Sono invece molto contento che ci sia Lavia, non è stato in campo ma ha partecipato con il cuore e la mente”.

Danesi e Anzani, rispettivamente capitana e vice capitano delle due nazionali, hanno poi donato al presidente le maglie delle nazionali femminili e maschili di pallavolo campioni del mondo, il pallone autografato, le due medaglie e una cravatta.