Basket Serie A 1^ giornata : Virtus Bolgna , buona la prima

Parte bene con una vittoria , prima partita delposticipo della 1ª giornata della Serie A di basket per la Virtus Olidata Bologna.
Nel match del PalaDozza , i Campioni d’Italia in carica battono 105-88 Napoli. Le V Nere di Dusko Ivanovic conquistano quindi i primi punti del nuovo campionato , al contrario del l Bapoli allebato da Alessandro Magro , nonostante la buona vena realizzativa di Simms da 23 punti.
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-NAPOLI BASKETBALL 105-88
IL TABELLINO
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-NAPOLI BASKETBALL 105-88 (25-19, 51-32, 72-56)
Virtus Olidata Bologna – Pajola 9 (2/5 da 3, 3/4 tl), Alston 15 (4/7, 1/1, 4/6 tl), Diouf 10 (5/10), Jallow 11 (4/4, 0/2, 3/6 tl), Edwards 13 (1/2, 3/7, 2/2 tl); Morgan 16 (2/2, 3/4, 3/3 tl), Smailagic 13 (3/6, 3/6 da 3), Taylor 7 (0/1, 2/4, 1/2 tl), Niang 11 (2/4, 1/2 da 3), Hackett (0/1 da 3). N.e.: Baiocchi, Accorsi. All.: Ivanovic
Napoli Basketball – Mitrou-Long 12 (4/6, 1/7, 1/1 tl), Caruso 6 (2/4, 2/2 tl), Faggian (0/1 da 2), Simms 23 (2/4, 4/8, 7/8 tl), Bolton 11 (5/9, 0/2, 1/1 tl); Flagg 18 (7/10, 0/1, 4/4 tl), Croswell 16 (7/10, 2/4 tl), Treier 2 (1/1), El-Amin (0/1, 0/3 da 3), Gentile (0/1 da 2). N.e.: Saccoccia, Gloria. All.: Magro
