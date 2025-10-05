Serie A: Udinese-Cagliari 1-1 , Kabasele risponde Borrelli

Nell’antivipo delle ore 12,30 , 6a giornata della Serie A Udinese -Cagliari finisce in oparità (1-1).Foto: Borrelli attaccante del Cagliari.

L’Udinese inizia bene il match : Zaniolo ha una grande chance , l’ex l’ex Atalanta centra il palo .Pisacane costretto a sostituire Yerry Mina al 20′ sostituito da Adopo , con Deiola che scala in linea difensiva. I sardi sbloccano il match con Borrelli al 25′: Preati calci , la palla rimpalla su Adopo e tap-in di Borrelli , l’attaccante festaggia la prima rete in Serie A.

La reazione dell’Udinese nn si fa attendere; Caprile sale in cattedra e compie due miarcoli su Atta e Pietrowki, quest’ultimo colpisce la traversa, Si va al riposo con il Cagliari in vantaggio.

la prima rete nella massima serie di Borrelli (25′), ma vengono raggiunti da Kabasele (57′) e rischiano grosso: doppio palo, tante parate di Caprile e due gol sbagliati a porta vuota da Zaniolo e Bayo. Forte rammarico per l’Udinese.

Nella ripresa l’Udinese pressa alta gli avversari e al 57′ ipareggiano i conti: calcio piazzato, sponda di Solet rimnpallo in area e Kabalse fa 1 a 1, lo stesso Kabasele costretto ad uscire per infortunio musclare.

L’Udinese ci crede e spinge : Runjaic richama in panchina Zaniolo , entra Bayo, che si crea subito due occasioni , risponmde il Cagliari con Luvumbo che sfiora il gol per il Cagliari. Nel finalela s quadra di Pisacane si difende e rischiano grosso al 91′, quando Davis viene ipnotizzato da Caprile e sbaglia il potenziale gol-vittoria: erroraccio anche per Bayo, che calcia altissimo a porta vuota. Finisce dunque 1-1 tra l’Udinese e il Cagliari, che proseguono a braccetto con 8 punti.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2) – Sava ; Goglichidze , Kabasele 6(21′ st Bertola ), Solet ; Zanoli (40′ st Ehizibue ), Piotrowski (40′ st Oier Zarraga ), Karlstrom , Atta , Kamara ; Zaniolo (32′ st Bayo ), Davis . A disposizione: Venuti, Padelli, Lovric, Gueye, Palma, Buksa, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic.

CAGLIARI (3-5-2) – Caprile ; Zé Pedro , Mina (20′ Adopo ), Obert 5. (37′ st Cavuoti ); Palestra , Deiola , Prati , Folorunsho , Felici (1′ st Di Pardo 5); Borrelli (26′ st Luvumbo ), S. Esposito (37′ st Pavoletti ). A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Kilicsoy. All. Pisacane.

Arbitro: Arena.

Marcatori: 25′ Borrelli (C), 12′ st Kabasele (U).

Ammoniti: Felici (C), Obert (C), Zaniolo (U).