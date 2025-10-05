Inter, Chivu:”Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto”

Cristian Chivu si gode la bella vittoria dell’Inter 4-1 contro la Cremonese. “Siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto e ci siamo divertiti, essendo aggressivi ma anche ordinati. Per il gol subito per oggi pazienza, mi prendo 85 minuti di tanta qualità e sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo”. “Possiamo migliorare, però bisogna anche essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo riuscendo a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, oggi mi ha fatto piacere vedere in campo questa squadra che ha giocato e si è divertita”.