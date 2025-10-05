Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A – finale: Inter – Cremonese 4-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: Atalnta-Como 1-1 , Perrone risponde a Samardzic
Inter, Chivu:”Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto”
Cremonese, Nicola:" La partitata l'ha meritata di vincere l'Inter"

Inter, Chivu:”Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto”

Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione

Cristian Chivu si gode la bella vittoria dell’Inter 4-1 contro la Cremonese. “Siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto e ci siamo divertiti, essendo aggressivi ma anche ordinati. Per il gol subito per oggi pazienza, mi prendo 85 minuti di tanta qualità e sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo”. “Possiamo migliorare, però bisogna anche essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo riuscendo a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, oggi mi ha fatto piacere vedere in campo questa squadra che ha giocato e si è divertita”.

Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: Atalnta-Como 1-1 , Perrone risponde a Samardzic

Ottobre 5, 2025
Articolo successivo

Cremonese, Nicola:" La partitata l'ha meritata di vincere l'Inter"

Ottobre 5, 2025

Recommended for You

Lazio:Maurizio Sarri ha un giramaneto di testa , al suo posto parla il vice Ianni

Torino , Baroni:” subiamo troppo al di la del merito”

Lecce , Di Francesco:”E’ stata una grande risposta”

Juventus , Tudor:” contro il Milan il pari nn basta”