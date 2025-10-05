Serie A: Atalnta-Como 1-1 , Perrone risponde a Samardzic

Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A Atalanta e Como pareggiano 1-1.

(Sergio Chgiaretti) – Alla New Balance Arena , dopo la serata Champions League , Juìuric schiera in attacco dal primo minuto Lookman. Faregas squakidicato , in panchina il vice Dani Guindos oprta per Douvikas come terninale in attacco dietro il trio Nico Paz , Addai e Baturina. Subiro al prima ocasione è per il Como: legerezza di Ederson ch eperde il pallone in fase di costrruzione servendo Nico Paz , lo spagnolo lancia Douvikas , Hien in scivolata contiene il greco. Al 6′ arriva il vantaggio della Dea con Samardzic: Hien ruba palla a Douvikas , serve Samardzic scambio in area e col mancino batte il portiere per l’1-0 Butez. L’Atalanta ha la ghiotta occasione per raddoppiare al 15′ : Sulemana calcia in area a botta sicura , dopo iìla bella azione costruita da Samardzic e Pasalic , sulla linea Perrone salva miracolosamente. sulla linea della porta.

La partitat è viva ,piacevole , le due squadre si affrontano a viso aperto senza alcun taccisimo . Carnesecchi si fa trovare pronto su una conclusione di Da Cunha, su assist di Nico Paz. Al 19′ arriva il pari di Perrone: l’argentino recupera palla sulla destra, fa partire un tiro-cross d’esterno che scavalca Carnesecchi e con la complicità del palo trova l’1-1 confermato anche grazie alla Goal Line Technology. La Dea incassa ma continua a macinare gioco con Lookman con due occasioni ravvicinate . Il Como si difende e chiude il primo tempo con il risultato di parità. D

Nella ripresa nel Como entra Morata al posto di Douvikas ma il copione del match non cambia , come nella prima frazione l’Atalnta preme il piede sull’acceleratore , e per poco non ritrova il vantaggio, con Diego Carlos che rischia in scivolata l’autogol su pallone messo al centro da Sulemana. Il Como non sta a guardare: i errore si Sulemana l, ma Da Cunha non è fortunato. Ci prva anche il ‘gioiello’ Nico Paz il tiro dalla distanza, s non impensierisce Carnesecchi. Juric richiama Samardzic per Brescianini , il nuovo entrato si rende subito pericoloso dal limite dell’area , poi è Lookman su assist di Sulemana a provarci, ma la conclusione è troppo debole. Juric ricorre aancora alle sostituzioni e chiama in causa Maldini e Krtovic per dare più peso all’attacco , proprio Maldini ci provacon con due conclusioni. Nel Como esce Da Cunha (contrariato) . entra Kempf , che prende posto nella difesa a 5 , con Perrone dietro ai tre trequartisti. Il reparto difensivo dei lariani diventa un muro che riesce ben a diufensersi negli ultimi attacchi della Dea.

IL TABELLINO

ATALANTA-COMO 1-1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Djimsiti 6, Hien 6,5, Ahanor 6,5; Zappacosta 6, Pasalic 6,5, Ederson 6 (29′ st Musah 6), Bernasconi 6; Samardzic 7 (17′ st Brescianini 6), Lookman 6,5 (29′ st Maldini 6); K. Sulemana 6,5 (29′ st Krstovic 6)

A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric

Allenatore: Juric 6,5

Como (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 6 (41′ st Posch sv), Diego Carlos 6,5, Ramon 6, Vojvoda 6 (24′ st Valle 6); Perrone 7, Da Cunha (44′ st Kempf) 6,5; Addai 6, Nico Paz 7, Baturina 5,5 (24′ st Caqueret 6); Douvikas 6 (1′ st Morata 6)

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Bonsignori Goggi, Cerri

Allenatore: Dani Guindos 6,5

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 6′ Samardzic (A), 19′ Perrone (C)

Ammoniti: Djimsiti (A), Diego Carlos, Smolcic, Addai (C)