Lazio:Maurizio Sarri ha un giramaneto di testa , al suo posto parla il vice Ianni

Maurizio Sarri ha avuto dei giramenti di testa, porto le sue scuse perché non si è sentito bene”. Così Marco Ianni, viceallenatore della Lazio, dopo il pareggio per 3-3 contro il Torino. Sulla partita ha aggiunto: “Non è un passo indietro, era una partita difficile perché il Toro è una squadra che aveva vinto a Roma. Noi non avevamo tanti giocatori, non è un alibi ma effettivamente è stata una problematica per la gestione, anche a gara in corso. Rispetto a Genova siamo stati meno bravi a provare a chiuderla quando eravamo in vantaggio, ci siamo abbassati e gli abbiamo permesso di venire nella nostra metà campo. Hanno individualità che sanno far male. Non era assolutamente facile per mille motivi, siamo abituati a guardare il bicchiere mezzo pieno e pensiamo positivo”.