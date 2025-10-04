Il calcio che racconta il mondo

OFFSIDE FOOTBALL FILM FESTIVAL 2025 RITORNA IN ITALIA, A MILANO

Offside, il festival cinematografico internazionale del calcio, ritorna con film, eventi, premiazioni e talk per celebrare il racconto calcistico

Milano, 6 Ottobre 2025 – Un pallone non è soltanto un gioco: può diventare voce di diritti, strumento di inclusione, specchio di comunità. È questa la missione che l’Offside Football Film Festival porta avanti dal 2004, viaggiando in diverse città del mondo per narrare il calcio come linguaggio universale.

Dal 10 ottobre 2025, il festival torna a Milano con un calendario diffuso tra spazi culturali e luoghi urbani della città, per culminare nelle giornate finali all’Arena Civica.

Offside non è un semplice appuntamento cinematografico dedicato a produzioni indipendenti internazionali di cortometraggi e lungometraggi dedicati al calcio: è un’occasione per leggere il calcio come specchio delle sfide sociali e dei cambiamenti del nostro tempo.

Accanto alle proiezioni non mancheranno anche i Football Talks, incontri e conversazioni con autori, giornalisti e protagonisti del mondo del pallone di fama nazionale.

L’Offside Football Film Festival 2025 ci ricorda che il calcio va oltre i novanta minuti: è un linguaggio capace di raccontare storie vere, profonde e universali. A Milano, quattro giorni per scoprire che ogni pallone custodisce un racconto che merita di essere ascoltato.

PROGRAMMA

Venerdì 10 Ottobre – SLOWMILL, Via Volturno, 32, 20124 Milano MI

Dalle 20.30, Leonardo Aresi e Niccolò Ferrero insieme a MAURIZIO GANZ e SEBASTIANO GRAVINA presentano: Lasciateci Perdere, documentario che celebra la forza interiore, la determinazione e il talento ma anche l’autoironia di ragazzi calciatori non vedenti che si spingono oltre ogni limite per provare a raggiungere il sogno di qualificarsi alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Sabato 11 Ottobre – PALAZZINA APPIANI ARENA CIVICA, Viale Giorgio Byron, 2, 20154 Milano MI

Football Talks: Professionisti della narrazione calcistica e giornalisti sportivi partecipano a tavoli condivisi per analizzare insieme le dinamiche legate a calcio, cultura e comunicazione.

Dalle 15.00, Football Cities, raccontare una città parlando di Pallone – DAMIANO BENZONI e GIANNI GALLERI

Dalle 16.00, Kings League, quando il calcio si fa show – AGNESE NESPOLI e TOMMASO CONTE

Dalle 17.00, Squadre social, le nuove squadre di creator-calciatori – SABINO PALERMO e FEDERICO MARCONI

Dalle 18.00, Cronache di Elastici, l’approfondimento calcistico va in streaming – CRONACHE DI SPOGLIATOIO, COSIMO BARTOLONI

Dalle 19.00, Football Quiz, la nuova frontiera: giocare col calcio su YouTube – 1vs1 (GOAL.COM), RENATO MAISANI e ANDREA ROBERTAZZI

A seguire: Football Quiz, Il social quiz dal vivo sul Calcio con 1vs1, l’intrattenimento calcistico firmato GOAL.com

Dalle 20.30, Terzo tempo con ESTONIA – ITALIA su maxischermo c/o Pils pub, Arco della Pace

Domenica 12 Ottobre – PALAZZINA APPIANI ARENA CIVICA, Viale Giorgio Byron, 2, 20154 Milano MI

Dalle 14.00, Offside Book Club: lo Speed Date dei libri di Calcio con più di 30 presentazioni di opere calcistiche passate e recenti tra cui:

– Emanuele Atturo, Il mito dei bomber di provincia: Un almanacco sentimentale;

– Fabrizio Gabrielli, Sforbiciate;

– Pippo Russo, L’estate di Totò Schillaci;

– Renato Maisani, Inseguendo un goal;

A seguire: Premiazioni OFF THE POST 2025: la premiazione degli articoli e dei racconti calcistici più interessanti pubblicati online nel corso del 2025

Ingresso gratuito con prenotazione sul sito offsidefestival.it. L’evento è realizzato col patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano

About Offside Italia

Offside Festival è un progetto nato oltre dieci anni fa in Spagna con l’intento di raccontare il calcio come fenomeno sociale e culturale, non solo agli appassionati ma anche a un pubblico eterogeneo. Il festival narra la vera anima del calcio, in grado di dare vita a passioni, illusioni, vittorie e sconfitte, non solo agonistiche. Proprio per questo motivo Offside Festival è diventato rapidamente un festival atteso e seguito da tutti gli appassionati di questo sport e non solo: sono più di quaranta le edizioni organizzate in tutto il mondo, tra New York, Rio de Janeiro, Atene, Parigi e tante altre capitali europee e mondiali.