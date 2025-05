La trattativa.La vera storia di come Ford, Alfa Romeo e Fiat cercarono di acquisire la ferrari e solo una ci riusci

D i Luca dal Monte In libreria dal 14 maggi

Bologna, 7 maggio 2025 – C’è un momento nella storia dell’automobilismo in cui il futuro della Ferrari ha rischiato di imboccare strade completamente diverse da quelle che conosciamo. A distanza di oltre mezzo secolo, Luca Dal Monte – uno dei massimi esperti mondiali della storia Ferrari e già autore di biografie definitive su Enzo Ferrari e sul Cavallino Rampante – ricostruisce per la prima volta, con documenti inediti e testimonianze esclusive, la vicenda straordinaria che ha visto tre giganti dell’automobile mondiale contendersi l’acquisto della Casa di Maranello: Ford, Alfa Romeo e Fiat.

La trattativa (Edizioni Minerva, 2025) non è solo il racconto di una complessa vicenda commerciale. È una vera e propria spy story industriale che attraversa gli anni Sessanta, quando Enzo Ferrari – sopravvissuto alle tragedie personali e alle battaglie giudiziarie che avevano minacciato di distruggere la sua impresa – si trova di fronte alla scelta cruciale di cedere, o meno, il controllo del sogno che aveva costruito dal nulla.

Dietro le quinte della sfida Ford – Ferrari

Nel 1963, quando Henry Ford II decide di modernizzare l’immagine della Ford, la Ferrari diventa il trofeo più ambito. La casa americana è pronta a tutto per acquistare non solo la fabbrica, ma soprattutto il prestigio e il know-how tecnico che la Ferrari rappresenta nel mondo. La Ford progetta non solo di rilevare l’azienda, ma anche di estendere il marchio Ferrari ai modelli Ford più sportivi e di usare Maranello come laboratorio europeo per le competizioni internazionali.

Ma Enzo Ferrari, genio e uomo d’affari astuto, detta le sue condizioni: totale autonomia tecnica e sportiva. Una clausola che la Ford non accetterà mai del tutto. La trattativa con Ford, ricostruita in questo libro attraverso le relazioni riservate della Casa americana – alcune classificate “Eyes Only” e mai pubblicate prima – rivela come la differenza di visione culturale e imprenditoriale tra i due mondi abbia portato alla clamorosa rottura.

Alfa Romeo: il sogno mancato



Tra Ford e Fiat, spunta una terza protagonista: Alfa Romeo. Per Ferrari, un ritorno alle origini e una soluzione che avrebbe potuto garantire continuità e autonomia. Nel libro, grazie a documenti privati e corrispondenze top secret, emergono i tentativi di mediazione tra Enzo Ferrari, Alfa e Gianni Agnelli, fino a incontri riservati di cui la storiografia ufficiale non ha mai parlato.

La Fiat e la decisione definitiva



Dopo il fallimento della trattativa con Ford e il tramonto dell’ipotesi Alfa Romeo, nel 1969 arriva l’accordo con la Fiat. Ma anche qui la negoziazione fu tutt’altro che semplice. Enzo Ferrari riesce a ottenere ciò che aveva sempre voluto: il sostegno industriale necessario per competere sui mercati mondiali e nelle competizioni sportive, senza mai cedere il controllo della sua scuderia.



Con rigore storico e taglio narrativo, Dal Monte ricostruisce non solo i fatti ma anche il contesto culturale, economico e politico di quegli anni. Il volume offre uno spaccato unico sul carattere e sulla visione di Enzo Ferrari: uomo capace di affascinare, spiazzare e – soprattutto – non farsi mai mettere all’angolo.

Fonti esclusive, testimonianze dirette, carteggi privati e dossier aziendali compongono un mosaico che ridefinisce le dinamiche dell’automobilismo globale e racconta come la Ferrari sia riuscita a mantenere la sua identità contro tutto e tutti.

L’AUTORE

Luca Dal Monte è nato a Cremona nel 1963. I suoi libri sono letti e tradotti in tutto il mondo. Il suo Ferrari Rex ha vinto il Premio Selezione Bancarella Sport ed è stato finalista del Motoring Book of the Year Award del Royal Automobile Club. Il “New York Times”l’ha indicata come «la biografia definitiva» di Enzo Ferrari. Il suo Ferrari. Presunto colpevole è stato insignito del Premio Sandro Ciotti – Panathlon Milano e del Premio Coni. Oltre a numerose e fortunate opere di saggistica, ha al suo attivo anche tre romanzi e due libri di racconti.

La trattativa è il suo primo libro per Minerva.