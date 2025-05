Senna , le verità di Franco Nugnes è il vincitore della sezione Bancarella sport 2025

Un riconoscimento prestigioso che conferma l’eccellenza di Minerva nell’editoria sportiva italiana

Milano, 15 maggio 2025 – “Senna. le Verità“ di Franco Nugnes si aggiudica il titolo di Vincitore Della Selezione Bancarella Sport 2025, nella sessantottesima edizione dello storico premio dedicato alla letteratura sportiva. Il riconoscimento celebra l’eccellenza di un’opera che ha saputo unire passione, rigore giornalistico e profondità umana nel raccontare uno dei momenti più drammatici della storia della Formula 1: la morte di Ayrton Senna avvenuta il 1° maggio 1994 sul circuito di Imola.

Il libro – frutto di anni di lavoro e di un’indagine meticolosa – ricostruisce passo dopo passo le dinamiche dell’incidente, le inchieste giudiziarie che seguirono e il contesto umano e sportivo in cui si inserisce la tragica scomparsa del campione brasiliano. Franco Nugnes – direttore di Motorsport.com Italia profondo conoscitore del mondo dei motori – si è trasformato in investigatore scavando tra documenti, testimonianze e silenzi per cercare la verità su un episodio che ha segnato la storia della F1 e lo sport mondiale.

Il Premio Selezione Bancarella Sport – tra i più prestigiosi del panorama editoriale italiano – premia così un’opera che va oltre la cronaca restituendo la complessità e l’umanità di una figura leggendaria come Senna e del suo ultimo giorno in pista. Non è solo un libro per appassionati di motori, ma un lavoro di verità, memoria e giustizia.

“Questa vittoria ci riempie di orgoglio e premia una scelta editoriale coraggiosa. Con “Senna. Le Verità” abbiamo voluto dare spazio a un’opera che non è solo un’indagine rigorosa, ma anche un tributo umano e appassionato a uno dei più grandi miti dello sport. Minerva continuerà a credere e investire nella cultura sportiva di qualità” dichiara l’editore Roberto Mugavero.