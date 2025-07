Torna in libreria La piramide rovesciata

un viaggio incredibile nel passato e nel futuro del calcio, attraverso le tattiche con cui lo si gioca

Jonathan Wilson

LA PIRAMIDE ROVESCIATA

La bibbia della tattica nel calcio

IL LIBRO

Se oggi il calcio è uno degli sport più praticati, all’inizio dell’Ottocento era poco più di un passatempo dilettantistico e gli schemi di gioco erano solo intuizioni pionieristiche. Come uno storico, ma anche un detective, Jonathan Wilson analizza i dettagli più sottili di questo sport, ricostruendo regole, modelli e meccanismi. Racconta a chi deve la sua gloria il Barcellona di Guardiola, da dove nasce il pragmatismo inglese, com’è la vera storia del Catenaccio, e qual è stata l’influenza dei grandi tattici italiani, spagnoli, tedeschi e portoghesi degli ultimi anni. Esplora come ogni cultura abbia modellato il proprio modo di giocare, dai sudamericani, che non amano la rigidità e preferiscono inserire elementi innovativi e fantasiosi, agli europei, che si concentrano su schemi collettivi e meno individuali.

Lungo il percorso, Wilson sposta l’obiettivo sulle vite dei grandi giocatori, pensatori e allenatori che hanno plasmato questo gioco. Figure geniali capaci di tenere insieme squadre difficili, forgiare campioni e appassionare milioni di persone, perché sono la cultura, le scelte e l’esperienza dei singoli a scrivere davvero la storia di squadre eccezionali. E forse, trovando l’equilibrio ideale fra tutti gli estremi, si può sognare di costruire la squadra perfetta.

Bestseller internazionale, premiato a più riprese e di recente aggiornato dall’autore, La piramide rovesciata è uno dei più importanti libri di sport mai scritti: un testo indispensabile per tifosi, amatori, giornalisti, calciatori e persino allenatori. Un viaggio straordinario nella storia del calcio, per riviverne il passato e immaginarne il futuro.

L’AUTORE

Jonathan Mark Wilson , (Sunderland, 1976) è un giornalista sportivo che scrive di calcio per il Guardian, World Soccer e sulla rivista The Blizzard che ha fondato lui stesso. Ha creato insieme a Rob Draper il podcast sulla storia del calcio It Was What it Was, oltre a collaborare con il podcast di calcio del Guardian, Football Weekly. È autore di libri tradotti in tutto il mondo, e La piramide rovesciata è un bestseller internazionale.