Cludia Mancinelli dalle pedane della ginnastica mondiale alla libreria con “I love gym”

Dalle medaglie olimpiche alla libreria: il primo libro di Claudia Mancinell ici trasporta nel fantastico mondo della ginnastica

Un libro che racchiude l’approccio educativo di Claudia: valorizzare ogni talento, coltivando fiducia, impegno e amore per la ritmica

Sei ragazze e un grande amore: la ginnastica. Le speranze, le delusioni e i successi di sei amiche alle prese con cerchi, nastri, palle e clavette.

Claudia Mancinelli

I LOVE GYM

In pendana!

In libreria a partire dal 20 giugno

Pagine: 146 | Prezzo: 9,90

IL LIBRO

È tempo di partire per il ritiro!

Finalmente Anna, Elena e le ragazze della Vivagym possono dedicarsi alla ginnastica ritmica… ma non saranno sole. Ad allenarsi con loro ci sono le rivali più temute! O forse, le cose non sono proprio come sembrano…Per affrontare questa sfida, le ragazze dovranno imparare a fidarsi l’una dell’altra e a lasciarsi andare, scoprendo che dietro ogni ostacolo si nascondono forze speciali: l’amicizia, la passione e la fiducia.

L’AUTRICE

Sono Claudia Mancinelli e sono un’allenatrice di ginnastica ritmica. Vivo il mio lavoro con grande passione e adoro le mie atlete. Nella mia vita ho sempre gravitato nel mondo della ginnastica, sono stata atleta nell’accademia di Fabriano e da anni accompagno bambine e ragazze nel loro percorso tecnico ed emotivo, unendo disciplina e divertimento. Insieme abbiamo ottenuto grandi risultati: il nostro viaggio è fatto di tenacia, sacrificio e ascolto. Credo in un approccio educativo che valorizzi ogni talento, coltivando fiducia, impegno e amore per la ritmica. Cerco, ogni giorno, di essere l’allenatrice che avrei voluto avere.