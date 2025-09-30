“I Love Gim” , si comincia a volare. Il secondo libro di Claudia Mancinelli

Dalle medaglie olimpiche alla libreria: il secondo libro di Claudia Mancinelli ci trasporta nel fantastico mondo della ginnastica.Un libro che racchiude l’approccio educativo di Claudia: valorizzare ogni talento, coltivando fiducia, impegno e amore per la ritmica.

Sei ragazze e un grande amore: la ginnastica. Sapranno restare unite come una vera squadra? O scopriranno di essere soltanto delle ragazze che condividono la stessa palestra?

Claudia Mancinelli

I LOVE GYM

Si comincia a volare!

In libreria a partire dal 23 settembre

Pagine: 146 | Prezzo: 12,90

Settembre è tempo di nuovi inizi. Si torna in palestra, si ritrovano le amiche, si riprendono gli allenamenti… ma ricominciare non è sempre facile.

Durante le vacanze tutto sembrava perfetto, facile, ma ora Anna, Elena e le ragazze della Vivagym devono affrontare una nuova sfida che rischia di dividerle.

Sapranno restare unite come una vera squadra o scopriranno di essere soltanto delle ragazze che condividono la stessa palestra?

IL LIBRO

Le ginnaste si radunano intorno all’allenatrice. Si guardano, nervose. Sanno cosa sta per dire Sole. E infatti… «Sono arrivati i risultati della selezione e una di voi è stata segnalata per i test nazionali. Si tratta di te, Alice. Congratulazioni!» Per Anna, Gaia, Elena, Cloe e le sorelle Villa la notizia arriva così, come un fulmine. La delusione di sapere che solo una avrà quella possibilità si unisce alla consapevolezza che il nome chiamato non è il proprio. Alla stessa velocità arriva l’urlo di gioia di Alice, incontenibile. Le altre fanno qualche sorriso tirato, ma si capisce che ora devono fare i conti con lo sconforto. Sole guarda le schiene curve che si avviano verso lo spogliatoio, ed è come se con i suoi occhi a raggi x riuscisse a vedere i loro cuori, che battono un po’ meno decisi. Una ruga di preoccupazione le si forma sulla fronte. Nello spogliatoio, le cinque amiche si siedono in silenzio, finché Elena chiude il borsone con un gesto deciso e dice: «Io mollo».

L’AUTRICE

Sono Claudia Mancinelli e sono un’allenatrice di ginnastica ritmica. Vivo il mio lavoro con grande passione e adoro le mie atlete. Nella mia vita ho sempre gravitato nel mondo della ginnastica, sono stata atleta nell’accademia di Fabriano e da anni accompagno bambine e ragazze nel loro percorso tecnico ed emotivo, unendo disciplina e divertimento. Insieme abbiamo ottenuto grandi risultati: il nostro viaggio è fatto di tenacia, sacrificio e ascolto. Credo in un approccio educativo che valorizzi ogni talento, coltivando fiducia, impegno e amore per la ritmica. Cerco, ogni giorno, di essere l’allenatrice che avrei voluto avere.