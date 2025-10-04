Serie A: Inter -Cremonese 4-1

Una sola squadra in campo: l’Inter , oppsta alla Cremonese nel quarto anticipo della sesta giornata di Serie A.
I nerazzurri centrano la terza vittoria di fila in campionato portandosi in vetta alla classifica a quta 12 punti con il Napoli, Milan e Roma, tutte impegnate domenica. Per i ragazzi di Nicola la prima sconfitta in questa stagione.
Solo dominio dei nerazzurri nel atch di San Siro, i ragazzi di Chivu la sbloccano dopo appena 6′ con uuna conclusione di Lautaro su assist di Bonny , il raddoppio nel finale del primo tempo prprio con l’ex Parma con un colpo di testa. A inizio ripresa Dimarco prima e Barella poi, entrambi su invito di uno scatenato Bonny, arrotondano il risultato. Limita i danni il portiere ospite Silvestri in alcuni interventi evitando di allargare il risultato a favore dell’Inter. Il gol della bandiera per la Cremonese lo mette a segno l’ex Bonazzoli Bonazzoli su leggferezza di Diouf). Nella Cremoense debutto nel secondo tempo di Vardy.
IL TABELLINO
Inter-Cremonese 4-1
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni (16′ st Carlos Augusto); Dumfries (8′ st Luis Henrique), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (30′ st Diouf), Dimarco; Bonny (16′ st Eposito), Lautaro (30′ st Sucic).
Allenatore: Chivu
Cremonese (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (13′ st Faye), Baschirotto, Bianchetti; Floriani (30′ st Barbieri), Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez (13′ st Vardy), Johnsen (1′ st Vandeputte); Sanabria (13′ st Bonazzoli).
Allenatore: Nicola
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 6′ Lautaro (I), 38′ Bonny (I), 10′ st Dimarco (I), 12′ st Barella (I), 42′ st Bonazzoli (C)
Ammoniti: Sucic (I), Pezzella (C)
Espulsi: