Serie A: Lazio – Torino 3-3. Cataldi al 103° salva i biancocelsti

La Lazio si slava al 103° minuto grazie al calcio di rigore trasformato da Cataldi.

I granata assaporano la gioia della prima vittoria in campionato , poi svanita. Allo stadio Olimpico , Lazio – Torino finisce 3-3, un punto per Sarri e Baroni. La partita era stata aperta dal gol di Simeone (16′), poi ecco la doppietta di Cancellieri (24′ e 39′) a rianimare i biancocelesti prima dell’uno-due granata: pari di Adams (73′) e rete di Coco al 92′, poi il penalty ai biancoclòelsti dopo un lunghissimo consulto al Var.

IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1) – Provedel ; Hysaj , Gila , Romagnoli , Nuno Tavares5 (45′ st Lazzari ); Cataldi , Basic 6(21′ st Belahyane ); Cancellieri, Dia (36′ st Noslin ), Pedro (21′ st Isaksen ); Castellanos . A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni. All. Sarri.

TORINO (3-5-2) – Israel ; Tameze (24′ st Masina ), Maripan , Saul Coco ; Pedersen (33′ st Dembelé ), Casadei , Asllani , Vlasic (24′ st Adams6), Lazaro (18′ st Nkounkou ); Ngonge , Simeone (33′ st Gineitis ). A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Biraghi, Zapata, Njie. All. Baroni.

Arbitro: Piccinini.

Marcatori: 16′ Simeone (T), 24′ e 39′ Cancellieri (L), 28′ st Adams (T), 47′ st Saul Coco (T), 58′ st Cataldi rig. (L).

Ammoniti: Asllani (T), Romagnoli (L), Casadei (T), Cataldi (L), Castellanos (L), Maripan (T).