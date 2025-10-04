Sfondo scuro Sfondo chiaro
Como , il diesse Ludi:"Non siamo una squadra cattiva e non lo sappiamo essere"
Serie A: Hellas -Verona 0-1, decide Pinamonti
Eurolega: Virtus ko a Valencia

Serie A: Hellas -Verona 0-1, decide Pinamonti

Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione

Nella sesta a giornata di Serie A il Sassuolo cenra la terza a vittoria in questa stagione e al Bentegodi batte il Verona 1-0.

Un printo tempo col Verona che attacca creando problemi alla difesa emiliana. Fuurneau assegna un calcio di rigore agli scaligeri evidenziando un fallo di mano di Volpato , chiamato dal Var , e rivista l’azione poi lo cancella, per fallo sul portiere Muric. La sfida si decide a metà ripresa, quando Serdar atterra Fadera e l’arbitro concede il calcio di rigore: Pinamonti sbaglia, ma fa centro sulla ribattuta (71′) regalando il terzo successo in campionato ai neroverdi, che salgono così a 9 punti agganciando momentaneamente Inter, Atalanta e Cremonese. Verona ancora senza successi e fischiato al termine della partita.

IL TABELLINO 
VERONA-SASSUOLO 0-1
Verona (3-5-2): Montipò ; Núñez , Nelsson , Frese ; Belghali , Serdar (31′ st Niasse), Gagliardini (21′ st Akpa Akpro), Bernede (32′ st Sarr), Bradaric (41′ st Kastanosv); Giovane (40′ st Mosquera), Orban 5.
A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti
Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz , Idzes , Muharemovic , Doig ; Vranckx (15′ st Thorstvedt ), Matic , Koné (37′ st Iannoni ), Volpato (14′ st Pierini ); Pinamonti (42′ st Cheddira ), Laurienté (15′ st Fadera 6).
A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
Arbitro: Fourneau 
Marcatore: 26′ st Pinamonti (S)
Ammoniti: Grosso (S), Serdar (V), Cheddira (S), Pierini (S), Muric (S), Belghali (V) 
Note: al 26′ st Pinamonti (S) sbaglia un calcio di rigore

Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione
