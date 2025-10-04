Serie A: Hellas -Verona 0-1, decide Pinamonti

Nella sesta a giornata di Serie A il Sassuolo cenra la terza a vittoria in questa stagione e al Bentegodi batte il Verona 1-0.

Un printo tempo col Verona che attacca creando problemi alla difesa emiliana. Fuurneau assegna un calcio di rigore agli scaligeri evidenziando un fallo di mano di Volpato , chiamato dal Var , e rivista l’azione poi lo cancella, per fallo sul portiere Muric. La sfida si decide a metà ripresa, quando Serdar atterra Fadera e l’arbitro concede il calcio di rigore: Pinamonti sbaglia, ma fa centro sulla ribattuta (71′) regalando il terzo successo in campionato ai neroverdi, che salgono così a 9 punti agganciando momentaneamente Inter, Atalanta e Cremonese. Verona ancora senza successi e fischiato al termine della partita.

IL TABELLINO

VERONA-SASSUOLO 0-1

Verona (3-5-2): Montipò ; Núñez , Nelsson , Frese ; Belghali , Serdar (31′ st Niasse), Gagliardini (21′ st Akpa Akpro), Bernede (32′ st Sarr), Bradaric (41′ st Kastanosv); Giovane (40′ st Mosquera), Orban 5.

A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz , Idzes , Muharemovic , Doig ; Vranckx (15′ st Thorstvedt ), Matic , Koné (37′ st Iannoni ), Volpato (14′ st Pierini ); Pinamonti (42′ st Cheddira ), Laurienté (15′ st Fadera 6).

A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso

Arbitro: Fourneau

Marcatore: 26′ st Pinamonti (S)

Ammoniti: Grosso (S), Serdar (V), Cheddira (S), Pierini (S), Muric (S), Belghali (V)

Note: al 26′ st Pinamonti (S) sbaglia un calcio di rigore