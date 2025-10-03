Como , il diesse Ludi:”Non siamo una squadra cattiva e non lo sappiamo essere”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas squalificato non sè presentato in sala conferenza stampa , in vista d ella sfida contro l’Atalanta.Fabregas è in attesa del ricorso presentato. Ha parlare il diesse del club lariano CarloAlberto Ludi.- ” Parlo io perché vogliamo dimostrare di essere allineati e per evitare polemiche: viste le situazioni delicate che sono successe sabato, non era particolarmente intelligente esporre il mister a una conferenza stampa. Non è il mio mestiere parlare della direzione arbitrale, anche perché ne hanno già parlato tutti i media e Rocchi” “Accorgerci che il Como sia la squadra con più cartellini ci sorprende. Probabilmente il nostro è un modello che non va bene nel calcio italiano”.

