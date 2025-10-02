Juventus , Locatelli:” alla fine eravano stanchi e ci siamo abbassati”

Nel primo tempo dovevamo fare meglio, abbiamo subito troppi contropiede. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo approcciato il secondo tempo bene, abbiamo trovato i gol, c’eravamo in campo bene, poi alla fine eravamo stanchi, ci siamo abbassati tanto e la gestione dei momenti un po’ ci manca, capire quando andare su e tenerla, o andare su e cercare di concludere, sono dettagli che fanno la differenza”. Così il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, a Prime Video al termine della sfida con il Villarreal. “