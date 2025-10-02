Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Infortunio Cabal , oggi gli accertamenti diagnostici
Juventus , Locatelli:” alla fine eravano stanchi e ci siamo abbassati”
Napoli, Hojlund:" De Bruney? E' una leggenda del calcio"

Juventus , Locatelli:” alla fine eravano stanchi e ci siamo abbassati”

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione

Nel primo tempo dovevamo fare meglio, abbiamo subito troppi contropiede. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo approcciato il secondo tempo bene, abbiamo trovato i gol, c’eravamo in campo bene, poi alla fine eravamo stanchi, ci siamo abbassati tanto e la gestione dei momenti un po’ ci manca, capire quando andare su e tenerla, o andare su e cercare di concludere, sono dettagli che fanno la differenza”. Così il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, a Prime Video al termine della sfida con il Villarreal. “

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Infortunio Cabal , oggi gli accertamenti diagnostici

Ottobre 2, 2025
Articolo successivo

Napoli, Hojlund:" De Bruney? E' una leggenda del calcio"

Ottobre 2, 2025

Recommended for You

Infortunio Cabal , oggi gli accertamenti diagnostici

Fiorentina, Piccoli:”mi pagano per fare gol”

Cagliari , Belotti intervento chirurgio riuscito

Juventus, allenamento differenziato per Bremer e Conceiçao

Lazio, Cancellieri:” sapevamo quello che volevamo”

Lazio, Zaccagni:”ringraziamo i tifosi per averci sostenuto”