Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Juventus , Locatelli:" alla fine eravano stanchi e ci siamo abbassati"
Napoli, Hojlund:” De Bruney? E’ una leggenda del calcio”
Europa League : Roma -Lille , le probabili formazioni

Napoli, Hojlund:” De Bruney? E’ una leggenda del calcio”

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione

iSi è presemntato alla prima in Caminato realizzando il vantaggio conbtro la Fiorentina. Al Maradona , ha realizzato una doppieta che ha permesso al Napoli di battere nella seconda giornata Chanpions League lo Sporting Lisbona 2-1: -” Dovevamo dimostrare il nostro carattere. Abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo, complimenti alla squadra”. Così Rasmus Hojlund, artefice del successo del Napoli sullo Sporting Lisbona con una doppietta. “Abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Se ho ringraziato De Bruyne per l’assist? Certo che l’ho ringraziato, Kevin è una leggenda di questo sport, ha tantissima qualità”.

Ottobre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Juventus , Locatelli:" alla fine eravano stanchi e ci siamo abbassati"

Ottobre 2, 2025
Articolo successivo

Europa League : Roma -Lille , le probabili formazioni

Ottobre 2, 2025

Recommended for You

Juventus, Tudor:”c’è il rammarico di non aver chiuso prima la partita”

Napoli, Conte:” siamo stati molto bravi, abbiamo vinto da squadra nonostante l’emergenza”