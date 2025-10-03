Christian Chiui in cnferenza stanpa alla vigilia del atch di domani contro la Cremoense + stato lapidario alla dopnada sulla formazione da schierare: “Non ve ladico , come sempre la comuniucherò tre ore prima del match , se non devo chiamare Davide Nicola. non so se gicvherà la coppia PiLa o la BoLa Per ora sono sicuro solo del La. Ho un’idea, al 90% so chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire”

Schersoamente il tecnico dell’Inter ha ha regalato un sorriso a tutti all’nterno della sla stampa.- sulla partita , calcio d’inzio LLE ORE 18 :” ILa Cremoneseè una squadra fisica, umile e ben allenata . – Abbiamo ritrovato la dolidità in difesa. L’infortunio di Thuram? Spiace perderlo, anche dal punto di vista umano. Fortunatamente non è nulla di gravissimo”.