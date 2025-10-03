Sfondo scuro Sfondo chiaro
Masters 1000 Shanghai: Nardi , Bellucci eliminati
Inter , Chivu: " la formazione non ve la dico , la comunicherò domani tre ore prima del match "
Torino , Baroni:""Abbiamo lavorato duro, sappiamo di dover dare di più: Cairo è un punto di riferimento per tutti"

Inter , Chivu: ” la formazione non ve la dico , la comunicherò domani tre ore prima del match “

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Christian Chiui in cnferenza stanpa alla vigilia del atch di domani contro la Cremoense + stato lapidario alla dopnada sulla formazione da schierare: “Non ve ladico , come sempre la comuniucherò tre ore prima del match , se non devo chiamare Davide Nicola. non so se gicvherà la coppia PiLa o la BoLa Per ora sono sicuro solo del La. Ho un’idea, al 90% so chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire”

Schersoamente il tecnico dell’Inter ha ha regalato un sorriso a tutti all’nterno della sla stampa.- sulla partita , calcio d’inzio LLE ORE 18 :” ILa Cremoneseè una squadra fisica, umile e ben allenata . – Abbiamo ritrovato la dolidità in difesa. L’infortunio di Thuram? Spiace perderlo, anche dal punto di vista umano. Fortunatamente non è nulla di gravissimo”.

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
