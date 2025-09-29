Lazio, Sarri:” la vittoria è meritata”

Dopo la sconfitta nel derby contro la Romna , Maurizio Sarri assapora la vittoria contro il Geboa. Il tecnico biancoceleste ha commentato così, ai microfoni di Sky:” “Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo – le parole del tecnico in merito al passaggio al 4-2-3-1 -. Non è quella la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, anche se forse il risultato è un po’ troppo largo”.