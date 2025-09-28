Belotti ,stagione finita

L’uscita dal terreno di gioco per l’infortunio al ginocchio di Andrea Belotti nel match contro l’Inter , è pèiù grave del previsto. Purtroppo per il’Gallo’ stagione finita. L’attaccante del Cagliari sottoposto agli accertamenti strumentaklii cui è stato sottoposto hanno evidenziatola lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro – si legge nel comunicato del club sardo – Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche”. Per il ‘Gallo’ la stagione è praticamente finita qui. “Gli ho parlato subito, ha sentito crac”, aveva detto a fine partita il tecnico del Cagliari Pisacane. Belotti è arrivato al Cagliari sul gong della fine del mercato estivo a titolo definitivo fino a giugno 2026 e ha disputato tre gare di campionato con la maglia rossoblù, realizzando la doppietta che è valsa la vittoria per 2-1 sul campo del Lecce.