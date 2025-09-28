Serie A: Roma – Hellas Verona 2-0 , Dobvik e Soulè fanno volare la LUpa giallorossa

La Roma di Gasperini batte anche il Verona. Nella 5^ giornata Serie : Grazie ai gol di Dobvik (7′) e Soulè (79′) , hanno la meglio sugli scaligeri che escono a testa alta dallo stadio Olimpico. A giallorossi Olimpico scaligeri escono a testa alta, dall’Olimpico



E’ una Roma quella di Gasperini che nn si risparmia Gian Piero Gasperini e, dopo il derby, si prende anche la quarta vittoria in Serie A: 2-0 sul Verona..Buon avvio del Verona uma al 7′ i giallorossi passano in vantaggio: cross di celik e colpo di testa di Dobvik.

Il Verona ci prova a regaire con Orban l’ attaccante colpisce una clamorosa traversa a porta vuota. Ci prova anche Soulé per la Roma, ma il risultato non cambia: 1-0 al riposo. Nella ripresa la squadra allenata da Zanetti parte subito fortissimo e sfiora il pari con Serdar , poi spreca una chance Giovane.

La Roma sembra alle corde e fatica parecchio così Gasperinisi affida alla panchina e cambia gli esterni : dentro anche Ferguson per Dovbyk. L l’Hellas non rallenta e sfiora il pareggio il tiro di Belghali finsice alto , poi altre ghiotte occasionii per Orban e Bernede. La Roma si affida a Lorenzo Pellegrini che risveglia i giallorossi , prima col tiro e poi con un pallone rubato a Serdar. La sfera viene servita a Koné che, complice una deviazione, serve Soulé: sinistro letale e 2-0, col secondo gol dell’argentino in questa Serie A. Nel finale Orban va in gol , annullato dal Var per precedente tocco di mano. Quattro vittorie in cinque gare per Gasperini, che sale a quota 12 e aggancia temporaneamente il Napoli. Verona fermo a quota tre punti, .

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1) – Svilar ; Celik , Mancini , N’Dicka (26′ st Ziolkowski ); Wesley (14′ st Hermoso ), Koné , Cristante , Angelino (14′ st Tsimikas ); Soulé (37′ st El Shaarawy , Pellegrini ; Dovbyk (14′ st Ferguson ). A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi. All. Gasperini.

HELLAS VERONA (3-5-2) – Montipò ; Unai Nunez (39′ st Bella-Kotchap ), Nelsson , Frese ; Belghali , Suat Serdar , Akpa-Akpro (1′ st Gagliardini ), Bernede (44′ st Kastanos ), Bradaric (39′ st Cham); Giovane (29′ st Sarr ), Orban . A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu Santiago, Slotsager, Ebosse, Niasse, Ajayi, Al-Musrati, Monticelli. All. Zanetti.

Arbitro: Feliciani.

Marcatori: 7′ Dovbyk (R), 34′ st Soulé (R).

Ammoniti: Akpa-Akpro (V), Unai Nunez (V), Gagliardini (V), Belghali (V).