Hellas Verona , Zanetti:”oggi abbiamo avto la forza di mettere in difficoltà la Roma”

Paolo Zanetti , al termine del match contro la Roma analizza con una certa amarezza la sconfitta dell’Olimpico :” Stiamo costruendo qualcosa: abbiamo incontrato due grandi squadre di fila – ha dichiarato l’allenatore dell’Hellas in conferenza stampa -. Oggi abbiamo avuto la forza di metterla in difficoltà, ma bisogna essere cinici. A un certo punto pensavo di avere in mano l’inerzia della gara, poi è arrivato il 2-0. Non dobbiamo perdere fiducia, ma consolidare il percorso.